اشتغال عامل موثر در ماندگاری درمان بهبود یافتگان است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح علیلو عصر امروز در آئین افتتاح نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی مراکز اشتغال و توانمندسازی بهبود یافتگان، اشتغال را عامل مؤثر در ماندگاری درمان بهبود یافتگان دانست.

رئیس بهزیستی شهرستان تبریز درمان و بازتوانی را از اهداف اصلی مراکز جامع درمان افراد دارای اعتیاد عنوان کرد و ابراز داشت: موفقیت این فعالیت بدون در نظر گرفتن مقوله اشتغال امکان پذیر نیست و با عنایت به اینکه اکثر افرادی که درگیر اعتیاد شده‌اند دارای توانایی صنعتی و کارگاهی هستند و به دلیل مشکل مذکور با افت عملکرد مواجه شده و از چرخه کار خارج شده‌اند، احداث کارگاه‌های اشتغال در کنار مجموعه‌های درمانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: در این کارگاه‌ها علاوه بر اشتغال افراد دارای مهارت، افراد بدون سابقه فعالیت در حرفه‌ای مشخص نیز می‌توانند حرفه آموزی کنند و با توانمندی خود پس از بهبود و ترخیص از مراکز در راستای مهارت خود اشتغال یابند.

رئیس بهزیستی شهرستان تبریز دلیل موفقیت اولین مرکز جامع درمان و بازتوانی افراد مبتلا به اعتیاد در زمینه اشتغال و توانمند سازی را شناخت دقیق از حوزه کاری خود عنوان کرد و انعطاف و نوآوری طرح‌های اشتغال این مرکز را از عوامل مهم در پیشرفت مرکز مذکور دانست.

شایان ذکر است مرکز جامع اشتغال و توانمندسازی بهبودیافتگان استان در زمینه ساخت کابینت، سازه‌های چوبی، کمد دیواری، نقش‌های برجسته روی دیوار، دکوراسیون داخلی، پارکت، طراحی و ساخت دستگاه‌های میوه خشک کن، تعویض روغن و… فعالیت می‌کند.