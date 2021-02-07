به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رئیس صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا جورجیه‌وا، هشدار داد اگر آمریکا حمایت‌های مالی خود را تا انتهای بحران کرونا حفظ نکند با موج خطرناکی از ورشکستگی شرکت‌ها و بیکاری افراد روبرو خواهد شد.

مدیر آی‌ام‌اف گفت: آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان باید اقدامات حمایتی بیشتری انجام دهد و با این کار می‌تواند تأثیرات جانبی مثبتی هم برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.

جورجیه‌وا گفت: علی‌رغم ریکاوری اخیر اقتصاد آمریکا، اقتصاد این کشور همچنان در معرض خطر قرار دارد.

او ادامه داد: اگر حمایت‌های مالی دولت تا زمانی که راهی برای خروج از این بحران سلامتی پیدا نشود ادامه پیدا نکند با موج خطرناکی از ورشکستگی‌ها و بیکاری روبرو خواهیم شد.

مدیر آی‌ام‌اف گفت: در سال ۲۰۲۰ تعداد شرکت‌های ورشکسته به لطف بسته‌های مالی از سال‌های عادی کمتر بود و این مهم است که این بسته‌ها در سال ۲۰۲۱ هم ادامه پیدا کنند.