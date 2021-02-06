جزایر هرمزگان در وضعیت نارنجی قرار گرفتند/ورود مسافر ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر شنبه در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان با بیان اینکه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان به شدت کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: به این دلیل تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در هرمزگان درحال افزایش است و از مردم شریف هرمزگان می‌خواهیم به طور جدی بار دیگر تمامی پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، رعایت فاصله در تمامی مکان های عمومی از جمله سواحل، پرهیز از ترددهای غیرضروری و مسافرت و خودداری از برگزاری هرگونه دورهمی و مهمانی را رعایت و اجرا کنند.

وی ادامه داد: مردم در صورت بروز هرگونه علائم بیماری کرونا سریعاً به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کنند تا تست و اقدامات درمانی در مراحل اولیه صورت گیرد و از گسترش بیماری جلوگیری شود.

استاندار هرمزگان افزود: بیشتر ماندن در خانه و خودداری از حضور در مکان های عمومی باید همچنان به عنوان یک اصل مد نظر باشد و مردم برای کارهای غیرضروری از منزل خارج نشوند.

همتی با بیان اینکه شهرستان های بندرعباس، میناب، حاجی‌آباد و جاسک در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند، تصریح کرد: از امروز تا اطلاع ثانوی، فعالیت مشاغل گروه چهار در این شهرستان ها ممنوع است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های بندرلنگه، بستک، قشم و جزیره کیش در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار دارند، گفت: در این شهرستان ها فعالیت مشاغل گروه سه و چهار تا اطلاع ثانوی تعطیل است و ورود خودروهای پلاک غیربومی به این شهرستان ها و همچنین به شهرستان بندرعباس ممنوع است و از خروج خودروهای پلاک بومی از این شهرستان‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: خودروهای پلاک غیربومی به هیچ عنوان اجازه تردد و ورود به جزایر قشم و کیش از طریق بنادر پل و چارک را ندارند و به طور جدی از ورود آنها جلوگیری و ممانعت به عمل خواهد آمد.

همتی اظهار داشت: در تمامی ورودی های استان هرمزگان تیم‌های کنترل و مراقبت مستقر شده اند و به طور جدی از ورود مسافران و خودروهای پلاک های غیربومی جلوگیری می‌کنند.

وی اضافه کرد: مسافران و گردشگران اجازه اسکان و برپایی چادر در سواحل هرمزگان را ندارند و هیچ‌گونه خدماتی در استان به آنها ارائه نمی‌شود.

استاندار هرمزگان بیان داشت: افرادی که برای مسافرت ضروری با هواپیما و قطار به هرمزگان سفر می‌کنند، باید گواهی معتبر مورد تایید وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان، مبنی بر منفی بودن تست کرونای خود را به همراه داشته باشند و در فرودگاه و ایستگاه راه آهن نیز تمامی مسافران به طور جدی کنترل می‌شوند تا از منفی بودن تست کرونای آنها اطمینان حاصل شود.

همتی تاکید کرد: از تمامی هموطنان می‌خواهیم تا برای سفر به هرمزگان، برنامه‌ریزی و اقدامی نداشته باشند چون تمامی ورودی های هرمزگان برای جلوگیری از ورود مسافران، به شدت تحت کنترل قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد با عرضه قلیان در سواحل هرمزگان، یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادها نیز حق برگزاری هیچ‌گونه مراسمی بدون مجوز دانشگاه علوم پزشکی را ندارند.

استاندار هرمزگان عنوان کرد: از مردم شریف هرمزگان می‌خواهیم تا همراهی و همکاری خوبی در رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی برای حفظ سلامتی خود، خانواده و دیگر اعضای جامعه را داشته باشند.