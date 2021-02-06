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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۰۰

مدیرکل راهداری البرز:

سقوط بهمن جاده روستایی کلوان را مسدود کرد

سقوط بهمن جاده روستایی کلوان را مسدود کرد

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: سقوط بهمن موجب انسداد جاده روستایی کلوان شد.

گودرز محمودی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: سقوط بهمن در جاده روستای کلوان از توابع بخش آسارای شهرستان کرج موجب انسداد مسیر شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر راهداران استان البرز با تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در این محور مستقر بوده و مشغول بازگشایی مسیر هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز تصریح کرد: بخشی از این مسیر به علت سقوط بهمن تخریب شده است که در حال تعمیر آن هستیم.

وی با بیان اینکه از صبح امروز چندین مورد سقوط بهمن در محور اصلی کرج - چالوس و مسیرهای روستایی آن رخ داده است که همه آنها رفع شدند، متذکر شد: در بازگشایی محورهای کوهستانی اولویت با محورهای اصلی مانند گردنه طالقان و محور کرج - چالوس است.

محمودی متذکر شد: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی استان البرز باز است و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.

کد مطلب 5140666

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