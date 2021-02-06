به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز شنبه در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، اظهار کرد: موارد بستری در استان از ۸۵ نفر به ۲۶۰ نفر رسید و این آمار رشد سه برابری افراد مبتلا به کرونا در استان خوزستان را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه اگر غفلت شود و این غفلت را ادامه یابد حتماً با پیک شدیدی از این بیماری در خوزستان مواجه خواهیم شد، تأکید کرد: هرچند مردم خسته شدهاند اما سلامت افراد از هر چیزی بالاتر است و باید جلوی عادی انگاری گرفته شود.
وی افزود: شرایط فعلی نشان از این است که فرمانداران اهتمام لازم را به خرج ندادهاند و تذکرهای لازم را به دستگاهها ندادهاند و عادی انگاری شده است؛ بیماریهای عفونی با یک غفلت میتواند یک افزایش انفجاری را ایجاد کند و همه تلاشهای قبلی را هدر دهد.
استاندار خوزستان از پیک شدید بیماری در شهرستان شادگان انتقاد کرد و گفت: چرا شادگان باید دچار چنین وضعیتی شود و شاخصهای آن تا این حد پایین باشد؟ این امر نشاندهنده کمتوجهی مسئولان در این زمینه است که به دنبال آن مردم هم نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی سهلانگاری کردهاند.
وی تصریح کرد: شادگان وضعیت نامطلوبی دارد و روند شیوع و تستهای مثبت در این شهرستان بسیار نگرانکننده است که از بهداشت شهرستان درخواست میشود که گزارش دلایل این وضعیت را تهیه و ارائه کنند.
شریعتی اضافه کرد: در شادگان به پیشنهاد علوم پزشکی قرنطینه منطقهای اعمال میشود و به صورت ویژه اعمال محدودیت میشود؛ همچنین تشییع جنازهها و ازدواج از طریق ظرفیت شیوخ و نخبگان متوقف شود.
استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه این شرایط قابلقبول نیست، گفت: در مورد اهمیت طرح شهید سلیمانی بارها صحبت شد و از دستگاههایی که پشتیبانی خوبی را از این طرح داشتند، قدرانی میشود اما به همه دستگاهها هشدار داده خواهد شد و تأکید میشود که این پشتیبانی را ادامه دهند و کمکاری در اجرای این طرح تحت هیچ بهانهای قابلقبول نیست.
وی با اشاره به اینکه شرایط در پارکها جای نگرانی دارد و بسیار شلوغ شده است، ادامه داد: واکسن به تدریج در حال وارد شدن است و واکسن داخلی هم به زودی میرسد؛ لذا از مردم خواهش میشود که این چند ماه دیگر هم تحمل کنند تا ایمنیزایی ایجاد شود.
شریعتی عنوان کرد: عمده چرخه انتقال ناشی از رفت و آمدهای خانوادگی است و ادامه این روند وضعیت را بدتر هم میکنند؛ بنابراین از همه مردم استان درخواست میشود که معاشرتهای خود را به صورت مجازی انجام دهند تا با شروع و تداوم واکسیناسیون روند شیوع بیماری مهار شود.
استاندار خوزستان گفت: وقتی در اجرای پروتکلها سختگیری لازم وجود نداشته باشد، مشخص است که روند بیماری در استان افزایشی شود؛ لذا از نیروی انتظامی خواهش میشود که ممنوعیت تردد بعد از ۹ شب را با جدیت بیشتری اجرا کنند؛ همچنین محدودیتهای لازم در تفرجگاهها و پارکها به ویژه در ایام تعطیلی اعمال شود و در شهرهای ورودی استان سختگیری بیشتری شود؛ همچنین محدودیتها در آرامستانها دوباره برقرار شود و سازمان صمت و شهرداریها بازارهای شلوغ را مدیریت کنند.
وی افزود: تالارها به دلیل رعایت نکردن پروتکلها در شهرستانهایی که دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اعلام کند، تعطیل شوند؛ همچنین منع تردد شبانه در همه استان با جدیت اعمال شود و اصناف تا ۹ شب امکان فعالیت دارند؛ همچنین نمایشگاه بین المللی اهواز نیز تعطیل شود و میز خدمت نیز در نماز جمعهها با توجه به اینکه منجر به تجمع میشود نباید باشد تا شرایط به وضع مناسبتری برسد و باشگاههای ورزشی سالنی در شهرهای زرد باید بسته شود.
استاندار خوزستان تأکید کرد: فرمانداران مسئول و پاسخگوی اجرای مصوبات هستند و برای پیشگیری از انتشار بیماری در مراسم تشییع و خاکسپاری قبل از تحویل پیکر متوفی باید تعهدهای لازم از بازماندگان اخذ شود و نظارت لازم صورت گیرد.
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