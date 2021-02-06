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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۳:۰۷

مشارکت رادیو نمایش و موزه انقلاب اسلامی در تولید آثار نمایشی

مشارکت رادیو نمایش و موزه انقلاب اسلامی در تولید آثار نمایشی

مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش از مشارکت جدید این مجموعه، مبنی بر ساخت و تولید سریال های رادیویی با همکاری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش گفت: طی جلسه‌ای که با علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دیگر مدیران این مجموعه داشتیم پیشنهاد شد تا با مشارکت موزه و بهره‌گیری از فضای آن، سریال‌های متنوع رادیویی با محوریت تاریخ انقلاب اسلامی، حماسه و دفاع مقدس تولید و به مخاطبان عرضه شود.

وی با بیان اینکه در فضای موزه انقلاب اسلامی می‌توان اجرای پرفورمنس داشت، افزود: تا حد بسیار زیادی می‌توان از تئاتر رادیویی الهام گرفت. همچنین موزه به لحاظ سیر تاریخی، بصری و دکوراتیو ظرفیت بسیاری دارد و جای جای آن حتی در بخش بین‌الملل می‌تواند لوکیشنی برای برگزاری رادیو تئاترهایی باشد که از رادیو و تلویزیون پخش شود و در عین حال پکیجی از آن نیز تهیه شده و در اختیار بازدید کنندگان از موزه و توریست‌ها قرار گیرد.

سوهانی درباره دیگر مسائل مطرح شده با مدیران موزه انقلاب اسلامی در این نشست گفت: با توجه به پیشنهادی مبنی بر اینکه شش هزار ساعت گفتگوی فرماندهان در آن مجموعه پیرامون لحظه به لحظه جنگ ضبط و گردآوری شده است، این منابع در اختیار نویسندگان و هنرمندان رادیو نمایش برای تولید این مجموعه قرار خواهد گرفت تا در قالبی جدید و مستند نمایشی عرضه شود.

کد مطلب 5140673
عطیه موذن

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