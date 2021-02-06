تصادف در زنجان ۲ کشته بر جای گذاشت

سرهنگ مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شامگاه امروز ساعت ۱۷.۳۰ واژگونی یک دستگاه خودرو وانت نیسان در محور زنجان به بیجار دو فوتی و یک کشته بر جای گذاشت.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ اعلام کرد و ابراز داشت: طی ۱۰ ماه امسال علت بیشتر تصادفات در جاده‌های استان به علت خستگی و خواب آلودگی بوده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان به آمار تصادفات جاده‌ای در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ ماه امسال ۷۷ نفر بر اثر تصادفات برون شهری در استان زنجان جان خود را از دست دادند و فوتی ناشی از تصادفات جاده‌ای در استان طی ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۵ درصد کاهش دارد.

مظفری تاکید کرد: طی این بازه زمانی آزاد راههای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز بیشترین تصادفات در جاده‌های استان را به خود اختصاص داده است.

وی ابراز داشت: طی ۱۰ ماه امسال درصد زیادی از تصادفات منجر به فوت در جاده‌های استان واژگونی خودرو بوده است.