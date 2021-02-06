به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعمال محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا در هرمزگان، عنوان کرد: شهرستان‌های بندرلنگه، بستک، قشم و جزیره کیش در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار دارند و در این شهرستان ها، فعالیت مشاغل گروه سه و چهار تا اطلاع ثانوی ممنوع و تعطیل است.

وی ادامه داد: در این شهرستان‌ها ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با دو سوم کارکنان خود و در سایر ادارات، ارائه خدمات با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: شهرستان های بندرعباس، میناب، حاجی‌آباد و جاسک در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند و تا اطلاع ثانوی، فعالیت مشاغل گروه چهار در این شهرستان ها ممنوع است.

رئوفی تصریح کرد: در این شهرستان‌ها کارکنان ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد و در سایر ادارات ارائه خدمات با حضور دو سوم کارکنان انجام خواهد شد.

وی گفت: ورود خودروهای پلاک غیربومی به شهرستان‌های بندرعباس، بندرلنگه، بستک، قشم و جزیره کیش ممنوع است و از خروج خودروهای پلاک بومی از این شهرستان‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.

جانشین و سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان خاطرنشان کرد: ممنوعیت تردد شبانه خودروهای مشمول از ساعت ۲۱ الی ۴ بامداد نیز در شهرستان‌های بندرعباس، بندرلنگه، بستک و قشم اعمال می‌شود.