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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۵۱

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان:

تعطیلی مشاغل گروه سه و چهار در شهرستان‌های دارای وضعیت نارنجی

تعطیلی مشاغل گروه سه و چهار در شهرستان‌های دارای وضعیت نارنجی

بندرعباس - سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان از تعطیلی مشاغل گروه سه و چهار در شهرستان‌های دارای وضعیت نارنجی و مشاغل گروه چهار در شهرستان‌های دارای وضعیت زرد خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعمال محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا در هرمزگان، عنوان کرد: شهرستان‌های بندرلنگه، بستک، قشم و جزیره کیش در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار دارند و در این شهرستان ها، فعالیت مشاغل گروه سه و چهار تا اطلاع ثانوی ممنوع و تعطیل است.

وی ادامه داد: در این شهرستان‌ها ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با دو سوم کارکنان خود و در سایر ادارات، ارائه خدمات با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: شهرستان های بندرعباس، میناب، حاجی‌آباد و جاسک در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند و تا اطلاع ثانوی، فعالیت مشاغل گروه چهار در این شهرستان ها ممنوع است.

رئوفی تصریح کرد: در این شهرستان‌ها کارکنان ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد و در سایر ادارات ارائه خدمات با حضور دو سوم کارکنان انجام خواهد شد.

وی گفت: ورود خودروهای پلاک غیربومی به شهرستان‌های بندرعباس، بندرلنگه، بستک، قشم و جزیره کیش ممنوع است و از خروج خودروهای پلاک بومی از این شهرستان‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.

جانشین و سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان خاطرنشان کرد: ممنوعیت تردد شبانه خودروهای مشمول از ساعت ۲۱ الی ۴ بامداد نیز در شهرستان‌های بندرعباس، بندرلنگه، بستک و قشم اعمال می‌شود.

کد مطلب 5140682

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