گلستان نیازمند مطالعات خطرپذیری روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر شنبه در آیین متمرکز بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی و اقتصادی روستایی استان، با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهارکرد: انجام طرح مطالعاتی خطرپذیری روستاها از منظر آب های سطحی، کنترل سیلاب و رانش، در استان ضروری است.

وی افزود: از پنج هزار و ۷۰۰ میلیار تومان پروژه ای که دهه فجر امسال در گلستان افتتاح یا کلنگ زنی می شود هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان در روستاها است.

وی افزود: تکمیل زهکشی اراضی در زمین های کم بازده، آبخیزداری، توسعه گلخانه ای برای تولید و درآمد بیشتر، مقاوم سازی واحدهای روستایی و اجرای طرح هادی از مهم ترین اولویت های استان است.

حق شناس در خصوص احداث گلخانه بیان کرد: پس از طی مراحل قانونی، به روستاییان استان، تسهیلاتی جهت احداث گلخانه های کوچک در مقیاس ۲۰۰ متر اعطا خواهد شد.

وی توضیح داد: گلخانه ها در طول سال امکان برداشت محصول دارند و این امر علاوه بر اینکه مانع هدررفت محصولات کشاورزی می شود، با وفور تولیدات در طول سال به تنظیم بازار کمک می کند.

حق شناس تکمیل تجهیزات فنی و ماشین آلات را در روستاها ضروری دانست و افزود: استفاده از تراکتورهای چندمنظوره که علاوه بر حمل بار، قابلیت نصب تانکر، شلنگ و غیره را دارند و در مواقع بحرانی بسیار کارآمد خواهد بود، در روستاها بسیار ضروری است.

وی تأکید کرد: علاوه بر اقدامات انجام شده، روستاها به امکانات دیگری از قبیل امکانات ورزشی و غیره هم نیاز دارند.