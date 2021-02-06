تولیدکنندگان توانایی بازپرداخت سرمایه در گردش یکساله را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش شکری بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شعار جهش تولید و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تولیدکنندگان سربازان جبهه اقتصادی هستند باید مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمانشاه برطرف شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین سرمایه در گردش کافی با تعیین سود تک رقمی و زمان بازپرداخت ۲ و سه ساله افزود: تولیدکنندگان توان بازپرداخت یک ساله این سرمایه را ندارند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به تصویب و اجرای قوانین یک شبه در مورد صادرات و واردات به بهانه تنظیم بازار، گفت: از دست رفتن بازار خارجی در یک شب بسیار به ضرر تولیدکننده بوده و نباید به طور ناگهانی واردات و به خصوص صادرات یک کالا ممنوع شود.

وی با تاکید بر ضرورت رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگانی که با ریال صادرات انجام می‌دهند، ادامه داد: ثابت شدن نرخ ارز یکی از عللی است که می‌تواند وضعیت مالی قابل پیش بینی برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

لزوم اعطای امتیازات ویژه به استان‌های کم برخوردار همچون کرمانشاه

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: تعیین تکلیف واحدهای صنعتی که به تملک بانک درآمده و سرمایه آن‌ها راکد مانده است ضروری بوده که با توجه به قوانین سخت بانکی واگذاری این واحدها با مشکل مواجه شده است.

وی ادامه داد: اعطای امتیازات ویژه به استان‌های کمتر توسعه یافته همچون کرمانشاه سبب جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در استان می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای سهم کارفرما از بیمه تأمین اجتماعی، تخصیص منابع مالی با سود کم جهت ایجاد واحدهای تولیدی و کاهش قیمت تغییر کاربری اراضی خارج از شهرک صنعتی می‌تواند سبب جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران شود.

شکری با بیان اینکه برقراری سهمیه فولاد برای تولیدکنندگان صنایع فلزی استان کرمانشاه ضروری است، خاطرنشان کرد: با توجه به دفاع جانانه مردم استان در هشت سال دفاع مقدس و ضرر و زیان بسیار بالای صنایع در این دوران توجه ویژه‌ای باید به اشتغال جوانان این استان داشت.