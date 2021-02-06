به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی روز شنبه در یادواره شهدای بخش سیروان در روستای محراب اظهار داشت: انقلاب اسلامی متعلق به مردم و برخواسته از فکر و نظر آنان است و امام خمینی (ره) به پشتوانه مردم ایران به پا خواست و بنیان ستم شاهی را از بین برد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان خاطر نشان کرد: همه مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند اما افرادی در خط مقدم قرار گرفتند که از بین آنان جمعی به شهادت رسیدند.

وی افزود: در روستای محراب و روستاهای اطراف ۱۹ نفر جان خود را تقدیم انقلاب کردند و یکی از شهدایی که امسال جان خود را فدا کرد شهید عامر قادری است.

سردار حسینی اظهار کرد: از خودگذشتگی در مسیر حقیقت مختص مؤمنان است و همه شهدا و خانواده‌های آنان اسلام را درک کرده‌اند و واقعیت‌های جامعه را تشخیص داده‌اند و در راه خدا گام برداشته‌اند.

وی تأکید کرد: مردم سرمایه اصلی نظام هستند و باید مسئولان در روستاها به خدمت همه جانبه بپردازند چرا که روستاها به عنوان بخش مولد اقتصاد باید در اولویت باشند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: انسانی که جانش را در راه خدا تقدیم می‌کند و از ارزش‌های دنیا می‌گذرد به مرتبه بالای معرفتی می‌رسد و گرامیداشت نام و یاد وی امری واجب است.

سردار حسینی افزود: در کردستان همچون صدر اسلام شاهد فداکاری شهدای انصار و مهاجر بودیم و امنیت کنونی ما برگرفته از عمل صالح و خالصانه و انقلابی رزمندگانی است که جان خود را فدا کردند و تسلیم نشدند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اسلام ناب یعنی عدالت و برادری و توزیع عادلانه امکانات در نقاط مختلف ایران و در این راستا همه ما باید تلاش کنیم که مشکلات و کاستی‌ها رفع شود.

سردار حسینی افزود: شهدا مثل شمع سوختند و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند و امروز وظیفه داریم که پروانه وار در گرد شمع ولایت بگردیم.

وی اذعان کرد: تدابیر امامین انقلاب زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشورمان شده است و خدمات بسیاری در نقاط مختلف کشور ارائه شده است.

سردار حسینی اظهار داشت: سختی‌های بسیاری را پشت سر گذاشتیم و برای دفاع از اسلام مردم این منطقه شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌اند لذا باید دستاوردهای انقلاب را برای نسل جوان تشریح کنیم.

وی افزود: حضور مسئولان در نقاط دورافتاده یعنی مردمی بودن نظام لذا انتظار می‌رود استاندار به وعده‌هایی که تابستان در حین بازدید از منطقه انجام داده است، عملیاتی کند.