  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۱:۰۶

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان:

تدابیر امامین انقلاب زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشورمان شده است

تدابیر امامین انقلاب زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشورمان شده است

سنندج- فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: تدابیر امامین انقلاب زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشورمان شده است و در این مسیر باید مردم به عنوان سرمایه اصلی نظام همواره مدنظر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی روز شنبه در یادواره شهدای بخش سیروان در روستای محراب اظهار داشت: انقلاب اسلامی متعلق به مردم و برخواسته از فکر و نظر آنان است و امام خمینی (ره) به پشتوانه مردم ایران به پا خواست و بنیان ستم شاهی را از بین برد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان خاطر نشان کرد: همه مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند اما افرادی در خط مقدم قرار گرفتند که از بین آنان جمعی به شهادت رسیدند.

وی افزود: در روستای محراب و روستاهای اطراف ۱۹ نفر جان خود را تقدیم انقلاب کردند و یکی از شهدایی که امسال جان خود را فدا کرد شهید عامر قادری است.

سردار حسینی اظهار کرد: از خودگذشتگی در مسیر حقیقت مختص مؤمنان است و همه شهدا و خانواده‌های آنان اسلام را درک کرده‌اند و واقعیت‌های جامعه را تشخیص داده‌اند و در راه خدا گام برداشته‌اند.

وی تأکید کرد: مردم سرمایه اصلی نظام هستند و باید مسئولان در روستاها به خدمت همه جانبه بپردازند چرا که روستاها به عنوان بخش مولد اقتصاد باید در اولویت باشند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: انسانی که جانش را در راه خدا تقدیم می‌کند و از ارزش‌های دنیا می‌گذرد به مرتبه بالای معرفتی می‌رسد و گرامیداشت نام و یاد وی امری واجب است.

سردار حسینی افزود: در کردستان همچون صدر اسلام شاهد فداکاری شهدای انصار و مهاجر بودیم و امنیت کنونی ما برگرفته از عمل صالح و خالصانه و انقلابی رزمندگانی است که جان خود را فدا کردند و تسلیم نشدند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اسلام ناب یعنی عدالت و برادری و توزیع عادلانه امکانات در نقاط مختلف ایران و در این راستا همه ما باید تلاش کنیم که مشکلات و کاستی‌ها رفع شود.

سردار حسینی افزود: شهدا مثل شمع سوختند و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند و امروز وظیفه داریم که پروانه وار در گرد شمع ولایت بگردیم.

وی اذعان کرد: تدابیر امامین انقلاب زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشورمان شده است و خدمات بسیاری در نقاط مختلف کشور ارائه شده است.

سردار حسینی اظهار داشت: سختی‌های بسیاری را پشت سر گذاشتیم و برای دفاع از اسلام مردم این منطقه شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌اند لذا باید دستاوردهای انقلاب را برای نسل جوان تشریح کنیم.

وی افزود: حضور مسئولان در نقاط دورافتاده یعنی مردمی بودن نظام لذا انتظار می‌رود استاندار به وعده‌هایی که تابستان در حین بازدید از منطقه انجام داده است، عملیاتی کند.

کد مطلب 5140696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها