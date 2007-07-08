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۱۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

/ جشن دانش آموختگان غیر ایرانی - 1 /

طعم شیرین پیروزی با درک پیام بزرگ ملت ایران میسر است

طعم شیرین پیروزی با درک پیام بزرگ ملت ایران میسر است

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع دانشجویان غیر ایرانی دانشگاههای کشور و سفرای کشورهای خارجی گفت: با درک پیام بزرگ ملت ایران به جهان که با تکیه بر ایمان الهی و جوانان و دانشمندان خود می توان بر قله های دانش دست یافت، می توان طعم شیرین پیروزی را چشید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید جبل عاملی صبح امروز در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره جشن دانش آموختگان غیر ایرانی و دومین جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این مطلب افزود: دانشگاه علم و صنعت با هویت اسلامی برای ایفای نقش در رشد و تعالی انسانی، زایندگی علمی، تولید دانش و فناوری در سطح جهانی اهتمام دارد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علم و صنعت ایران 45 هزار دانش آموخته طی 80 سال فعالیت علمی به جامعه مهندسی و صنایع کشور روانه کرده است و پذیرای جمع قابل توجهی از دانشمندان جوان کشور بوده است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به پنجمین دوره جشن دانش آموختگان غیر ایرانی و دومین جشنواره فرهنگ ملل، ابراز امیدواری کرد: دانشجویان غیر ایرانی با کوله باری از خاطره، دستاورد علمی و آشنایی با زبان شیرین فارسی به کشور خود بازگردند.

کد مطلب 514070

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