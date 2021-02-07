مرثیه مرگ بلوطهای سبز بیخ گوش شهر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد یکی پس از دیگری با هجوم سودجویان رو به رو شده و تن خود را با خاک یکسان می‌بینند.

این بار مرثیه مرگ بیخ گوش شهر یاسوج رخ نمایی کرده تا دهها درخت مظلومانه به زمین بیفتند.

تصاویر جنگل‌های سروک شهرستان بویراحمد حکایت از قطع دهها درخت بلوط در این منطقه دارد.

جنگل‌های زاگرس یکی از مهمترین رویش گاه‌های بلوط ایرانی در کشور بوده و با حدود پنج میلیون هکتار وسعت، ۴۰ درصد جنگل‌های ایران را به خود اختصاص داده است.

پهنهٔ رویشی زاگرس شامل رشته‌کوه‌های زاگرس، وسیع‌ترین و اصلی‌ترین رویشگاه گونه‌های مختلف بلوط در ایران بوده و به همین دلیل این منطقه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.