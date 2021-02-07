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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۴

پنجره مهر؛

مرثیه مرگ بلوطهای سبز بیخ گوش شهر یاسوج

مرثیه مرگ بلوطهای سبز بیخ گوش شهر یاسوج

یاسوج- سودجویان همچنان بر پیکر جنگل های کهگیلویه و بویراحمد تیغ می زنند و این بار در منطقه سروک در شرق شهر یاسوج اقدام به بریدن بلوطهای سبز کرده اند.

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به گزارش خبرنگار مهر، جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد یکی پس از دیگری با هجوم سودجویان رو به رو شده و تن خود را با خاک یکسان می‌بینند.

این بار مرثیه مرگ بیخ گوش شهر یاسوج رخ نمایی کرده تا دهها درخت مظلومانه به زمین بیفتند.

تصاویر جنگل‌های سروک شهرستان بویراحمد حکایت از قطع دهها درخت بلوط در این منطقه دارد.

جنگل‌های زاگرس یکی از مهمترین رویش گاه‌های بلوط ایرانی در کشور بوده و با حدود پنج میلیون هکتار وسعت، ۴۰ درصد جنگل‌های ایران را به خود اختصاص داده است.

پهنهٔ رویشی زاگرس شامل رشته‌کوه‌های زاگرس، وسیع‌ترین و اصلی‌ترین رویشگاه گونه‌های مختلف بلوط در ایران بوده و به همین دلیل این منطقه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 5140701

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
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      باسلام به داد جنگل های بلوط داخل پار جنگلی شهر ستان خرم آباد لرستان برسید که با یک طرح کارشناسی غلط دارند از بین می روند،کی مسول این کاره،هزاران شاخه تنومند بلوط های پارک را به منظور تنک کردن جنگل و باروری بیشتر دارند قلع‌وقمع میکنند،در صورتیکه خوبی بلوطها به ایناست که جنگلشان انبوه باشد

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