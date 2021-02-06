نیروی هوایی ارتش روند پیروزی انقلاب اسلامی را سرعت بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه تجدید میثاق فرماندهان عالی‌رتبه نیروی هوایی ارتش با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی که ظهر امروز با در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) انجام شد، گفت: طبق معمول سالهای گذشته، امروز برای نثار گل و تجدید بیعت به حرم امام خمینی (ره) مشرف شدیم.

وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، کارکنان از جان گذشته نیروی هوایی ارتش با یک شرایط بسیار سخت مواجه بودند، گفت: پیوستن به صفوف انقلاب در آن شرایط بسیار دشوار واقعاً قابل تقدیر است و ایثارگری بالایی را می‌طلبید، کارکنان نیروی هوایی از طاغوت کندند و به امام راحل پیوستند و در صف مردم قرار گرفتند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: پیوستن کارکنان نیروی هوایی به امام راحل و قرار گرفتن در صفوف مردم باعث شد، کمر رژیم طاغوت بشکند و پیروزی انقلاب اسلامی تسریع شود و یادگاری بسیار خوب و افتخار بزرگی را برای نیروی هوایی آفریدند.

امیر نصیرزاده اظهار داشت: برای بزرگداشت این روز بزرگ - به قول حضرت امام یوم‌الله - هر سال با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب تجدیدنظر می‌کنیم. شخصیت امام (ره) آن‌قدر والا بود که زبان من از توصیف ایشان قاصر است ولی به معنی واقعی کلمه مرد خدایی بودند، مسائل دنیوی در افکار، اندیشه‌ها و تصمیمات ایشان دخالت نداشت، ایشان وصل به خداوند متعال بودند و تصمیمات‌شان در جهت اجرای احکام الهی بود.

مراسم تجدید میثاق امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش و جمعی از فرماندهان این نیرو، امروز ۱۸ بهمن ماه در آستانه روز نیروی هوایی و همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حرم امام خمینی (ره) و مزار شهیدان برگزار شد.