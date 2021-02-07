اختصاص ۴۲۱ میلیارد تومان به ۲۱۲ پروژه‌ دهه فجر قم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ۲۱۲ پروژه در دهه فجر سال جاری در استان افتتاح خواهد شد، گفت: این پروژه‌ها در بخش‌های عمرانی و زیربنایی، صنعت، گردشگری، بهداشت و درمان، آموزشی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود که با هزینه ۵۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است و برای ۲ هزار و ۱۶۴ نفر، اشتغال ثابت ایجاد خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به اینکه ۳۱ پروژه در دهه فجر عملیات کلنگ‌زنی آن انجام خواهد شد، افزود: این پروژه‌ها با برآورد هزینه ۴۲۱ میلیارد تومان در بخش‌های زیربنایی و توسعه استان انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه عمدتاً در دهه فجر سال جاری نظر بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های با اولویت بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی بود که یکی از آنها کشتارگاه صنعتی قم بود و با وجود پیشرفت ۹۰ درصدی، این پروژه بیش از چهار سال متوقف شده بود و با مزایده در ماه‌های گذشته توسط شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید، ادامه داد: کشتارگاه صنعتی قم در فاز یک بهره‌برداری رسید و ظرفیت کشتار هزار رأس دام سبک و ۱۰۰ رأس دام سنگین را دارا است و قابلیت افزایش خط تولید را نیز دارد.

بهشتی با بیان اینکه از دیگر پروژه‌هایی که امسال روند ساخت آن آغاز شده می‌توان به راه دسترسی به نمایشگاه بین‌المللی قم که فاز اول آن دو کیلومتر است و تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و انتظار می‌رود کل پروژه هم تا سه ماه اول سال آینده به بهره‌برداری برسد، گفت: دیگر پروژه حوزه عمرانی در استان، زیرگذر روستای راهجرد در جاده اراک است که امیدواریم در مدت ۴ ماه به بهره‌برداری برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم پروژه دیگر را در بخش آب و فاضلاب عنوان کرد و افزود: این بخش بحث آبرسانی از رینگ قم به مجتمع قمرود است و حفر یک حلقه چاه در روزهای آینده خواهد بود.

بهشتی با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت و درمان امسال بیمارستان امیرالمومنین بعد از هفته دولت به افتتاح رسید و بیمارستان مادر نیز در یک تا دو هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، ادامه داد: پیگیر اخذ مجوز برای ساخت یک تا دو بیمارستان دیگر در استان هستیم تا به سرانه مناسب تعداد تخت برای بیماران در استان برسیم.

وی سهم سازمان جهاد کشاورزی را از افتتاح‌ها در این ایام بیش از ۵۰ پروژه در قسمت‌های لایروبی انهار و قنات‌ها و سامانه‌های آبیاری قطره‌ای نوین از پروژه‌ها دانست و گفت: ۲ پروژه منابع طبیعی، ۲۰ پروژه شرکت آب و فاضلاب، یک پروژه شرکت نفت، دو پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سه پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهار پروژه شرکت مخابرات، ۲ پروژه شرکت ارتباطات سیار، ۶ پروژه اداره کل دامپزشکی، ۱۰ پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سه پروژه در بخش ورزش و جوانان، سه پروژه دانشگاه علوم پزشکی، هفت پروژه شهرداری جعفریه، ۱۰ پروژه شهرداری قنوات، هشت پروژه میراث فرهنگی، ۷ پروژه شرکت برق، ۱۰ پروژه قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق محروم، ۶۱ پروژه در دهیاری‌ها و ۱۶ پروژه سهم بخش صنعت و معدن در استان خواهد بود.

بهشتی با اشاره به اینکه در طرح مسکن مهر قم، امسال پرونده‌های استان بسته شد، افزود: با مطرح شدن طرح اقدام ملی مسکن در کشور، برآورد ۴۶ هزار متقاضی مسکن در استان قم را کرده بودیم که آنها می‌توانند از فرم «ج» خود استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه ۱۱ هزار و ۷۳۹ نفر در طرح اقدام ملی مسکن در شهر امیرکبیر ثبت نام کردند که با پیگیری‌های مختلف و با انتخاب و اختصاص ۵۶۰ هکتار زمین در استان برای متقاضیان، ادامه داد: این مسئله با مطالعات از قبل انجام شده در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب و سپس به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع داده شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با بیان اینکه آخرین حلقه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به استان قم، تصفیه خانه آب قم هست که عملیات ساخت آن آغاز شده است، گفت: این پروژه در حال حاضر ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و نیازمند تخصیص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر است و تا به امروز ۷۷ درصد پیشرفت داشته و کمک مسئولان و تزریق ۸۰ میلیارد تومان، دو مودول آن تا خرداد ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.