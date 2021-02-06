مهدی پارسا در حاشیه بازدید از نمایشگاه جهش تولید و خودکفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رسانه‌ها باید نسبت به واحدهای تولیدی و صنایع استان نگاه حمایتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه پرداختن به واحدهای تولیدی و صنعتی استان گیلان موجب امید افزایی می‌شود، گفت: معرفی توانمندی‌های صنعتی و تولیدی استان موجب رونق بخشی تولید، اقتصاد و در نتیجه بهبود وضعیت معیشت مردم می‌شود.

رئیس بسیج رسانه گیلان با اشاره به دغدغه مندی بیش از یک دهه‌ای رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید و اشتغال، بیان کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران می‌توانند نقش مهم و اثرگذاری در تقویت بنیه‌های صنعتی و تولیدی ایفا کنند و با رسانه‌ای کردن مشکلات، چالش‌ها و همچنین معرفی کردن توانمندی‌های تولید و صنعت، پایه گذار جهش تولید باشند.

پارسا با اشاره به وجود بیش از چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی در گیلان، این واحدها را ظرفیت بزرگی برای صنعت استان برشمرد و تصریح کرد: معرفی این واحدها می‌تواند برای مردم امید بخش باشد.

به گفته وی، با توجه شرایط اقتصادی و تحریم ظالمانه دشمن، حمایت از کالای داخلی وظیفه همگانی است و رسانه هم باید در این زمینه پیش قدم و الگو باشد.

رئیس بسیج رسانه استان گیلان با تصریح بر اینکه امیدآفرینی و نشاط اجتماعی از رسالت‌های مهم و حساس جامعه خبری است، گفت: دشمن با ابزار غول رسانه‌ای خویش شبانه روز در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی و تحریف آرمان‌های انقلاب و امامین انقلاب هستند و نقش رسانه‌های داخلی در این جبهه بسیار مهم و حساس است.

پارسا با تاکید بر مانور رسانه‌ای علیه جنگ نرم دشمن، بیان کرد: یکی از مانورهای رسانه‌ای می‌تواند حمایت از تولید و پرداختن به واحدهای تولیدی و صنایع باشد، چرا که دشمن برای فلج کردن تولید داخلی برنامه ریزی کرده است.