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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۰۸

اردوغان:

جهان غرب با اسلام‌هراسی مقابله نمی‌کند

جهان غرب با اسلام‌هراسی مقابله نمی‌کند

رئیس جمهور ترکیه امروز در سخنانی اعلام کرد: جهان غرب با اسلام‌هراسی مقابله نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: جهان غرب به عدم مقابله با تهدید اسلام‌هراسی که روز به روز مانند قارچ سمی در حال رشد است، اصرار دارد.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: با حملات علیه ارزش‌های مقدس مسلمانان، آزادی اندیشه کنار گذاشته شده و به طور مداوم نادیده گرفته می‌شود.

این درحالیست که معاون رئیس جمهوری ترکیه نیز پیشتر در سخنانی متعاقب حمله تروریستی به نمازگزاران در نیوزیلند خواستار مقابله با اسلام‌هراسی شده بود.

کد مطلب 5140712

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