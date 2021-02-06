به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: جهان غرب به عدم مقابله با تهدید اسلام‌هراسی که روز به روز مانند قارچ سمی در حال رشد است، اصرار دارد.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: با حملات علیه ارزش‌های مقدس مسلمانان، آزادی اندیشه کنار گذاشته شده و به طور مداوم نادیده گرفته می‌شود.

این درحالیست که معاون رئیس جمهوری ترکیه نیز پیشتر در سخنانی متعاقب حمله تروریستی به نمازگزاران در نیوزیلند خواستار مقابله با اسلام‌هراسی شده بود.