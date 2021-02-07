به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، سومین همایش «سیره و سنت‌شناسی پیامبر اعظم (ص)» با همکاری بنیاد پیامبر اعظم (ص) همزمان با هفته وحدت در فرهنگسرای اندیشه آغاز به کار کرد. در این همایش موضوعاتی نظیر اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در سیره نبوی، تحکیم بنیان و پایداری خانواده، تربیت فرزندان و ساخت جامعه، حقوق زنان در سیره نبوی و … به عنوان محورهای همایش معرفی شد.

اهانت نشریه شارلی ابدو به پیامبر مکرم اسلام و حمایت رئیس‌جمهور فرانسه از این اقدام، موجی از ناراحتی را در بین مسلمانان ایجاد کرد. سومین همایش سیره و سنت‌شناسی پیامبر اعظم در پاسخ به این اهانت غربی‌ها تلاش کرد تا ابعاد مختلف زندگی پربرکت پیامبر اسلام را به نمایش بگذارد و سیره ایشان را در ابعاد مختلف زندگی ایشان به تصویر بکشد.

براساس این گزارش، با اتمام مهلت ارسال آثار، فرآیند داوری مقالات انجام شد و حالا در مراسم اختتامیه این همایش، قرار است نفرات برتر معرفی شوند.

سیدجواد موسوی، مسئول روابط عمومی بنیاد پیامبر اعظم (ص) با اشاره به رشد کمی و کیفی آثار رسیده به این دوره در مقایسه با دوره‌های قبلی گفت: در این همایش ۵۰ مقاله و اثر پژوهشی ارسال و مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی آنها، ۸ مقاله به عنوان اثر برگزیده انتخاب شدند.

وی از دسترسی پژوهشگران به مقالات برگزیده خبر داد و گفت: با توجه به تمهید صورت گرفته، مقالات این همایش از طریق سایت فرهنگسرای اندیشه و خبرگزاری‌های کشور در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت تا پژوهشگران برای کارهای بعدی خود بتوانند از آنها استفاده کنند.



براساس این گزارش، مراسم اختتامیه این همایش امروز یکشنبه ۱۹ بهمن از ساعت ۱۴ بصورت پخش زنده لایو از صفحه اینستاگرام اندیشه به آدرس farhangsara.andishe برگزار می‌شود.