مسئولان در تراز انقلاب کار نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله قنبری شامگاه شنبه در یادواره شهدای انقلاب اسلامی استان گیلان با بیان اینکه نظام سلطه معتقد بود که دین افیون توده‌ها است، اظهار کرد: آنها معتقد بودند که هیچ بخشی از جامعه نباید تحت مدیریت دین باشد.

وی با اشاره به اینکه به هم ریختن این تفکر نیازمند مقابله با دو جبهه فرعونی مخوف بود، تصریح کرد: این کار جز از عهده یک مرد الهی بزرگ برنمی‌آمد و این امر تنها در ساحت مرجعیت شیعه ممکن است.

قنبری با بیان اینکه اگر مردم ایران در کنار امیرالمومنین بودند سرنوشت تاریخ عوض می‌شد، ادامه داد: در پیروی از امام حق، نظیر ملت ایران وجود ندارد و نورانیت، مرجعیت، عبودیت و اخلاق کریمانه امام روحی از مجاهدت را به مردم ایران منتقل کرد و آنها را به باور حتمی رساند که راه نجات، اتصال به غیب الهی است.

استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام با اشاره به اینکه قبل از انقلاب، در فکر کمتر کسی حتی انقلابیون زندگی منهای سلطنت قابل درک بود، اضافه کرد: در کنار تمام تحقیرهایی که در طول تاریخ متحمل شدیم، ننگ دست نشاندگی مختص پهلوی‌ها است و کشور ما به ذلت ظلم پذیری انس پیدا کرده بود.

وی با بیان اینکه امام با مردم متشرع و خداباوری که از مکتب سیدالشهدا آموخته بودند برای رسیدن به آزادگی باید مرارت کشید و خون داد علیه شاه جنگید، عنوان کرد: در مکتب اسلام و زندگی اولیا سختی وجود دارد اما ذلت به هیچ عنوان دیده نمی‌شود.

ارائه مدل از حکومت اسلامی یکی از معجزات انقلاب است

وی ارائه مدل از حکومت اسلامی را از معجزات و دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: دشمنان برای اینکه نظام مدیریتی انقلاب به الگوی جامع تبدیل نشود شروع به فتنه آفرینی کردند.

قنبری معجزه دوم امام را تأسیس حکومت دانست و ادامه داد: در شرایطی که هنوز شرایط مهیا نبود و در همه سطوح از هم گسیختگی وجود داشت و دشمنان فکر می‌کردند انقلاب فروپاشی می‌کند، امام اوضاع را به خوبی مدیریت کرد.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام با بیان اینکه نظام سلطه یک جریان نفوذ خزنده را برای انقلاب پیش بینی کرده بود گفت: دولتی که پس از انقلاب روی کار آمد با همه مبانی لیبرال دموکراسی رشد پیدا کرده بود و فکر غالب بر دولت اینچنین بود.

وی ادامه داد: پس از بنی صدر، جریان منافقین به وجود آمد و همه جریان‌ها با انقلاب دشمنی پیدا کردند اما سرانجام خود دچار فروپاشی شدند و اگر امام در سایه دین تربیت نمی‌شد و فقیه بصیر و سیاستمدار دینی نبود، انقلاب نابود می‌شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جنگ هشت ساله، جنگ بین ایران و نظام سلطه و نوعی ائتلاف بین المللی بود، اظهار کرد: طی هشت سال تمام زیربناهای کشور را به هم ریختند و هزاران میلیارد خسارت به کشور زدند و سرمایه‌های انسانی بزرگ را که هر کدام یک ملت بودند، از کشور گرفتند.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران شرافتمندانه بر آرمان‌های خود ایستادند، عنوان کرد: دشمنان شکست خوردند و ملت ایران پیروز شد و اولین جنگی بود که به ملت ما تحمیل شد اما تمامیت ارضی ما آسیب ندید.

مسئولان امروز در تراز انقلاب نیستند

قنبری با بیان اینکه علت پیروزی ما در جنگ، مادران شهدا هستند که هر کدامشان برای شکست نظام سلطه کافی‌اند، گفت: بر علیه هیچ کشوری به این اندازه شبکه و رسانه معاند فعالیت نمی‌کند و اگر شرایط عادی بود و مردم تحت تربیت مکتب اهل بیت نبودند، تنها ۱۰ شبکه معاند برای زمین زدن ما کافی بود.

پژوهشگر تاریخ اسلام با اشاره به اینکه مسئولان خائن نیستند اما در تراز انقلاب کار نکردند، بیان کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم در تراز انقلاب هستند و جز رویش‌های انقلاب محسوب می‌شوند.

وی علت تأسیس داعش را تشکیل جریان تدینی در دنیای غرب پس از پیروزی انقلاب دانست و اضافه کرد: امروز در سایه انقلاب هیچ کدام از برنامه‌های نظام سلطه محقق نشده است.

قنبری با بیان اینکه اگر ضعف‌های نظام سیاسی را برطرف کرده و معایب اصلاح شود ملت پای انقلاب می‌ایستند، افزود: نظام سلطه به دنبال آن است بین مردم و انقلاب فاصله اندازد اما موفق نمی‌شود.