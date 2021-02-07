به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه شنبه در جلسه ستاد کرونا در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه بیماری کرونا هنوز تمام نشده است، گفت: تنها راه قطع زنجیره این بیماری منحوس رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه رنگ بندی ها شهرها مردم را گول نزند، اظهار داشت: در دی ماه میزان بستری‌های کرونا در استان ۷۰۰ نفر بود که امروز اشغال تخت بیمارستانی در استان به ۱۴۵ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در دی ماه تعداد بیماران بستری در ای سی یو ۱۲۱ نفر بود و در بهمن ماه به ۳۱ بستری رسیده است.

قزلباش تاکید کرد: متوسط بستری‌های کرونا در آبان ماه ۱۰۲ نفر بود، در آذرماه به ۶۷ نفر رسید و در دی ماه و بهمن ماه به تربیت به ۲۸ و ۲۶ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۴ هزار و ۸۳۰ مورد تست کرونا در استان زنجان انجام گرفته است، ابراز داشت: تا الان تست بیش از ۱۹ هزار نفر در استان مثبت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان زنجان کاهش یافته است، تصریح کرد: مردم بر این امر باور داشته باشند که کرونا تمام نشده است و باید فاصله اجتماعی و بهداشت فردی را به خوبی رعایت کنند.

قزلباش افزود: در شهرستان زنجان روند بیماری کرونا در استان سینوسی است و باید در مراکز و ادارت به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی بیشتر توجه شود.

وی یاد آور شد: در راستای تقویت رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان باید رسانه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.