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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۵۷

رئیس علوم پزشکی استان زنجان:

رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان زنجان کاهش یافته است

رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان زنجان کاهش یافته است

زنجان-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان زنجان کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه شنبه در جلسه ستاد کرونا در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه بیماری کرونا هنوز تمام نشده است، گفت: تنها راه قطع زنجیره این بیماری منحوس رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه رنگ بندی ها شهرها مردم را گول نزند، اظهار داشت: در دی ماه میزان بستری‌های کرونا در استان ۷۰۰ نفر بود که امروز اشغال تخت بیمارستانی در استان به ۱۴۵ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در دی ماه تعداد بیماران بستری در ای سی یو ۱۲۱ نفر بود و در بهمن ماه به ۳۱ بستری رسیده است.

قزلباش تاکید کرد: متوسط بستری‌های کرونا در آبان ماه ۱۰۲ نفر بود، در آذرماه به ۶۷ نفر رسید و در دی ماه و بهمن ماه به تربیت به ۲۸ و ۲۶ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴۴ هزار و ۸۳۰ مورد تست کرونا در استان زنجان انجام گرفته است، ابراز داشت: تا الان تست بیش از ۱۹ هزار نفر در استان مثبت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان زنجان کاهش یافته است، تصریح کرد: مردم بر این امر باور داشته باشند که کرونا تمام نشده است و باید فاصله اجتماعی و بهداشت فردی را به خوبی رعایت کنند.

قزلباش افزود: در شهرستان زنجان روند بیماری کرونا در استان سینوسی است و باید در مراکز و ادارت به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی بیشتر توجه شود.

وی یاد آور شد: در راستای تقویت رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان باید رسانه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 5140725

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