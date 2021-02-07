بازگشت محدودیت ها به گیلان/ ۷ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند

محمود قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت کرونایی جدید شهرهای کشور از سوی ستاد ملی کرونا اعلام شد، اظهار کرد: متأسفانه شهرهای در وضعیت نارنجی گیلان از سه شهر به هفت شهر افزایش یافته که باعث نگرانی است.

جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان گفت: عدم توجه به رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی و سهل انگاری شهروندان سبب شده است با شرایط افزایش میزان مبتلایان در گیلان رو به رو شویم.

قاسم نژاد با تاکید بر اینکه تراکم بالای جمعیتی در گیلان بخصوص افزایش تردد به این استان از پایتخت و دیگر شهرها در افزایش شهرهای نارنجی گیلان بسیار اثر گذار بوده است، تصریح کرد: از هم وطنان درخواست می‌شود جز در موارد ضروری از سفر به گیلان پرهیز کنند.

وی با اشاره به تعیین محدودیت‌های تردد به استان‌های شمالی کشور توسط ستاد ملی کرونا، افزود: از مسافرین نیز درخواست می‌شود تا پایان سال از مسافرت به گیلان خودداری کنند.

قاسم نژاد با تاکید بر اینکه نظارت سخت گیرانه در امکان عمومی که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌کنند در دستور کار قرار گرفته است، گفت: با متخلفان برخورد قضائی صورت خواهد گرفت.

جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان با اشاره به اینکه طبق آمارهای دریافتی میزان رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از هفته گذشته تا کنون بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: مردم فکر نکنند با کاهش میزان مبتلایان به صورت مقطعی خطر بیماری کرونا از بین رفته بلکه باید با جدیت بیشتری دستور العمل ها رعایت شود.