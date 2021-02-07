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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۷:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بازگشت محدودیت ها به گیلان/ ۷ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند

بازگشت محدودیت ها به گیلان/ ۷ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند

رشت- جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا در گیلان با اشاره به بازگشت محدودیت های تردد به استان، گفت: هفت شهر گیلان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

محمود قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت کرونایی جدید شهرهای کشور از سوی ستاد ملی کرونا اعلام شد، اظهار کرد: متأسفانه شهرهای در وضعیت نارنجی گیلان از سه شهر به هفت شهر افزایش یافته که باعث نگرانی است.

جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان گفت: عدم توجه به رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی و سهل انگاری شهروندان سبب شده است با شرایط افزایش میزان مبتلایان در گیلان رو به رو شویم.

قاسم نژاد با تاکید بر اینکه تراکم بالای جمعیتی در گیلان بخصوص افزایش تردد به این استان از پایتخت و دیگر شهرها در افزایش شهرهای نارنجی گیلان بسیار اثر گذار بوده است، تصریح کرد: از هم وطنان درخواست می‌شود جز در موارد ضروری از سفر به گیلان پرهیز کنند.

وی با اشاره به تعیین محدودیت‌های تردد به استان‌های شمالی کشور توسط ستاد ملی کرونا، افزود: از مسافرین نیز درخواست می‌شود تا پایان سال از مسافرت به گیلان خودداری کنند.

قاسم نژاد با تاکید بر اینکه نظارت سخت گیرانه در امکان عمومی که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌کنند در دستور کار قرار گرفته است، گفت: با متخلفان برخورد قضائی صورت خواهد گرفت.

جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان با اشاره به اینکه طبق آمارهای دریافتی میزان رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از هفته گذشته تا کنون بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: مردم فکر نکنند با کاهش میزان مبتلایان به صورت مقطعی خطر بیماری کرونا از بین رفته بلکه باید با جدیت بیشتری دستور العمل ها رعایت شود.

کد مطلب 5140726

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      25 5
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      گیلان تقریبا نصف مردم ماسک نمی زنند گاهی چند نفر. را که هنراه با هم به خیابان امده اند را می توان دید که هیچکدام ماسک ندارند و بسیاری از معازه دار ها هم ماسک ندارند مراسم عزاداری و ختم در مساجد برگزار می شود و ....
    • علی IR ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      8 0
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      مطالبه واکسن کرونا ازحکومت حق طبیعی و ملی مردم ایران هست...لطفا فقط از مردم انتظار نداشته باشید در این امر ملی همراه باشند...از دولتمردان هم مطالبه کنید
    • امین IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      6 1
      پاسخ
      بنده مردم گیلان رو دوست دارم اما اونایی که اونجا هستن و رفتن دیدن که اکثر مردم بخصوص چایخانه ها کسی ماسک نمی زنه و اغلب رعایت نمی کنن اغلب شهر ها هم همینه خلاصه بگم واکسن بخرید اینهمه ملت رو توی منگه نزارید بهانه نشه ملت رو میخ کوب کنید .امکانات بدین .خود مسوولان مجریان تلویزیون ماسک ها زیر چونه
    • sepid IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      6 0
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      من خودم شاهد بر گزاری مراسم ختم و عروسی در فومن بودم واقعا خودسون اصلن رعایت نمیکنن .
    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      8 0
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      در تالش وبخصوص در روستاهای مراسمات ازدواج ویا مجالس ختم تقریبا مثل روزهای عادی در جریانه وفکرکنم مسعولین کمی محبت زیادی دارند
    • جعفر IR ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      6 4
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      بی احتیاطی وعدم اجرای پروتکلها توسط هموطنان شمالی راپای پایتخت نشین ها ننویسید.شما کلآ باسفر پایتخخت نشین ها به شهرهای شمالی مشکل دارید وهیچ وقت به این موضوع توجه نکردین که بخشی ازاقتصاد مردم شمال با همین مسافرتهای پایتخت نشین ها انجام میگیره.این سه تا استان وازایران جداکنید تا خیال همه راراحت کتید.
      • آوینا IR ۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        1 5
        آقای محترم یعنی یه چندماه این تهرانی ها شمال نرن نمیشه .ما خودمون مال شمال هستیم چهار ماهه نرفتیم شمال پیش خانوادمون انوقت نمی دونم مسافراچی ازجون شمال میخوان والا گیلان خوب شده بود اصلا شهر نارنجی نداشت انقدرمسافر رفت تا دوباره نارنجی شدسالهای قبل زمستون کسی مسافرت نمیرفت که امسال همه رفتن
      • R IR ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
        0 1
        برادر عزیز شما که دارین میاین شمال نون هم از خونتون میارین چه کمکی به اقتصاد شمال می کنین؟؟؟ چادر زدن و نهایتا ۵تا تخم مرغ خریدن شما فقط خیابون های شمال رو شلوغ می کنه و هیچ کمکی به اقتصاد شمال نمی کنه
    • شعبانی IR ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      4 0
      پاسخ
      جناب مسئول ستاد کرونا من شمالی ساکن در کرج هستم. به جای محدودیت تردد برای همشهریان شمالی ماسک زدن و فاصله گذاری سخت گیری بفرمایید وگرنه مسافرت با اتوبوس ایرادی نداره و با ماشین شخصی و ساکن شدن در منزل شخصی مشکل داره راستش رو بگین میخوایم از جریمه ها درامد کسب کنیم و گرنه راه سلامتی مردم اینها نیست
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      0 1
      پاسخ
      سلام من سه سال نرفتم شمال با این ک بچه شمالم
    • IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اگه منع ترددها تا 10 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه هیچ کمکی به از بین بردن این بیماری نمیکنه خود دولت هم بهتر از هرکسی میدونه ولی نمیخواد چون دارن از این راه جیبشونو پر میکنن در ضمن توی گیلان مردم خودشون اصلا رعایت نمیکنن من خودم به شخصه دیدم دست دادن وروبوسی تو این وضعیتو .

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