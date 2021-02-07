مردم مناطقی از دشت مغان به لحاظ آب شرب پایدار در مضیقه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در آئین افتتاح طرحهای عمرانی در گرمی این شهرستان را شهری در مسیر توسعه و قرارگیری در آستانه رونق تولید و اشتغال دانست و اظهار کرد: با اذعان به اینکه شهرستان گرمی در طول چند سال رشد قابل توجهی را در حوزههای عمرانی، آبادانی، زیرساختهای شهری و صنعتی تجربه کرده اما مناطقی از آن همچون منطقه شهری و روستاهای حومه و تازه کند از نظر آب شرب پایدار در مضیقه هستند.
وی با اشاره به تکمیل سد عمارت و سد گیلارلو با هزینهکرد بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان گفت: این دو پروژه بزرگ آبی در راستای آبرسانی به مناطق کمبرخوردار در دستور کار بوده که عملیات اجرایی سد تازه کند به اتمام رسیده و سد عمارت نیز در سال ۱۴۰۰ مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
به گفته استاندار اردبیل با بهرهبرداری از دو سد عمارت و سد گیلارلو آب شرب پایدار به مناطقی از دشت مغان از جمله شهر گرمی، تازه کند و روستاهای حومه میرسد.
استاندار اردبیل از تخصیص اعتبارات کلان برای پروژه آبرسانی به روستاهای گرمی خبر داد و افزود: با توجه ویژه وزارت نیرو و برنامهریزیهای منطقهای اعتبار خوبی برای آبرسانی روستاهای شهرستان گرمی در نظر گرفته شده و در سال آینده نیز اعتبار لازم برای اتمام سریع این پروژهها جذب و تأمین میگردد.
۶۵۰ میلیارد ریال طرح عمرانی افتتاح شد
استاندار اردبیل با اشاره به افتتاح ۶۷ طرح عمرانی در شهر گرمی اظهار کرد: میزان کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرحها بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال بوده که به مناسب هفته دهه فجر شاهد بهرهبرداری از این طرحها بودیم.
بهنامجو با تاکید بر ظرفیت شهرستان گرمی در حوزه صنعت گفت: سرمایهگذاران بومی خوبی در گرمی برای توسعه، پیشرفت و آبادانی شهر در تلاش هستند که امید داریم با صنعتی کردن این شهرستان بتوانیم زمینه اشتغال و تولید را مهیا سازیم.
به گفته این مسئول واحدهای تولیدی شیرآلات بهداشتی یکی از واحدهای مهم این شهرستان به شمار میرود که هماکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر در این واحدها اشتغال دارند.
استاندار اردبیل حوزه گردشگری شهرستان گرمی را نیز مستعد خواند و اضافه کرد: در حوزه گردشگری نیز گامهای خوبی در منطقه برداشته شده که توجه هماکنون بر منطقه گردشگری گیلارلو به عنوان منطقهای با پتانسیل بالا در جذب گردشگر و سرمایه است.
بهنامجو همچنین رشد اقتصاد را همسو با رشد فرهنگ دانست و اظهار کرد: بخشی از اعتبارات شهرستانهای اردبیل میبایست با هدف ارتقای شاخصهای فرهنگی در این مناطق و روستاهای حومه هزینه شود که در این راستا نباید فراموش کرد که همسویی اقتصاد با فرهنگ بسیار حائز اهمیت است.
وی رشد فرهنگی را زمینهساز اقبال اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و حتی سایر شاخصهها دانست و افزود: در صورتی که فرهنگ در یک منطقه رو به رشد بگذارند قطعاً شاهد رشد اقتصاد و صنعت در آن منطقه نیز خواهیم بود که امید میرود این شاخصه به خوبی در تمامی شهرهای اردبیل به ویژه در شهر گرمی به منصه ظهور برسد.
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