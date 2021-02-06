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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰:۳۹

در تماس تلفنی؛

نماینده آمریکا در امور ایران با وزیر خارجه امارات گفتگو کرد

نماینده آمریکا در امور ایران با وزیر خارجه امارات گفتگو کرد

نماینده آمریکا در امور ایران شنبه شب در تماسی تلفنی با وزیر امور خارجه امارات رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران شامگاه شنبه به صورت تلفنی با «عبدالله بن زاید آل نهیان» وزیر خارجه امارات رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه امارات در این تماس تلفنی در خصوص پایبندی ابوظبی به همکاری با دولت جدید آمریکا برای کاهش تنش‌ها در منطقه صحبت کرد.

بن زاید همچنین بر آغاز مذاکرات جدید و تقویت همکاری در سایه توافق سازش با رژیم صهیونیستی موسوم به توافق آبراهام، تاکید کرد.

روابط دوجانبه و همچنین تحولات منطقه و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر محورهای مورد بحث در گفتگوی تلفنی مالی و بن زاید اعلام شده است.

کد مطلب 5140743

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    نظرات

    • ا.فدایی IR ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      برجام قرارداد با ایران است یا عمارات

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