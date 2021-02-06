نماینده آمریکا در امور ایران با وزیر خارجه امارات گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران شامگاه شنبه به صورت تلفنی با «عبدالله بن زاید آل نهیان» وزیر خارجه امارات رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه امارات در این تماس تلفنی در خصوص پایبندی ابوظبی به همکاری با دولت جدید آمریکا برای کاهش تنش‌ها در منطقه صحبت کرد.

بن زاید همچنین بر آغاز مذاکرات جدید و تقویت همکاری در سایه توافق سازش با رژیم صهیونیستی موسوم به توافق آبراهام، تاکید کرد.

روابط دوجانبه و همچنین تحولات منطقه و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر محورهای مورد بحث در گفتگوی تلفنی مالی و بن زاید اعلام شده است.