سردار کیوان ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف ۳۰ کیلوگرم مرفین در شهرقدس خبر داد و اظهار داشت: در راستای بررسی های صورت گرفته در خصوص افرادی که در خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارند، پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران از دپوی مقادیر زیادی مورفین مطلع شد.

ظهیری افزود: طی یک عملیات مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز ماموران با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند که بلافاصله به همراه اکیپی از ماموران به محل مورد نظر اعزام شده و با هماهنگی مقام قضایی وارد مخفیگاه شده و در این راستا یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران بیان داشت: ماموران پلیس برابر وظایف ذاتی خود با هرگونه تجاوز و قاچاق مواد افیونی که بلای خانمان سوز جوانان کشور است، برخورد خواهند کرد.