کشف ۵ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در رامیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ابوالفضل وزیری اظهارکرد: پنج قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در شهرستان رامیان کشف شد.

وزیری توضیح داد: طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز با بسیج همه نیروها در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح و با هماهنگی قضائی، ماموران پنج قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را کشف کردند که در این راستا پنج متهم هم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامیان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.