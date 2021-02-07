حجم تجارت چین با اروپای مرکزی و شرقی ۱۰۰ میلیارد دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق داده‌های وزارت تجارت چین، حجم تبادلات تجاری پکن با ۱۷ کشور اروپای مرکزی و شرقی در سال ۲۰۲۰ علی‌رغم پاندمی کرونا از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

سخنگوی وزارت تجارت، گائو فنگ، گفت: رشد سالانه تجارت با این منطقه از رشد تجارت چین با کل اروپا و رشد تجارت چین با جهان بیشتر بوده است. تجارت چین با اروپای مرکزی و شرقی در سال گذشته ۸.۳ درصد جهش کرد و به ۱۰۳.۴۵ میلیارد دلار رسید.

آقای فنگ گفت: حجم تجارت چین با منطقه اروپای مرکزی و شرقی از سال ۲۰۱۲ رشدی ثابت و حدود ۸ درصد داشته است.

علی‌رغم تأثیر منفی پاندمی کرونا بر تجارت جهانی، حجم کل تبادلات تجاری چین سال گذشته ۱.۹ درصد رشد کرد و به ۳۲.۱۶ تریلیون یوآن (۴.۹۷ تریلیون دلار) رسید.