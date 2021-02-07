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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۴۳

علی‌رغم پاندمی کرونا؛

حجم تجارت چین با اروپای مرکزی و شرقی ۱۰۰ میلیارد دلار شد

حجم تجارت چین با اروپای مرکزی و شرقی ۱۰۰ میلیارد دلار شد

حجم تبادلات تجاری پکن با ۱۷ کشور اروپای مرکزی و شرقی در سال ۲۰۲۰ علی‌رغم پاندمی کرونا از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق داده‌های وزارت تجارت چین، حجم تبادلات تجاری پکن با ۱۷ کشور اروپای مرکزی و شرقی در سال ۲۰۲۰ علی‌رغم پاندمی کرونا از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

سخنگوی وزارت تجارت، گائو فنگ، گفت: رشد سالانه تجارت با این منطقه از رشد تجارت چین با کل اروپا و رشد تجارت چین با جهان بیشتر بوده است. تجارت چین با اروپای مرکزی و شرقی در سال گذشته ۸.۳ درصد جهش کرد و به ۱۰۳.۴۵ میلیارد دلار رسید.

آقای فنگ گفت: حجم تجارت چین با منطقه اروپای مرکزی و شرقی از سال ۲۰۱۲ رشدی ثابت و حدود ۸ درصد داشته است.

علی‌رغم تأثیر منفی پاندمی کرونا بر تجارت جهانی، حجم کل تبادلات تجاری چین سال گذشته ۱.۹ درصد رشد کرد و به ۳۲.۱۶ تریلیون یوآن (۴.۹۷ تریلیون دلار) رسید.

کد مطلب 5140770

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