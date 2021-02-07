فعالیت ۷ سینما در گلستان/ ۳ سینما در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر عادله کشمیری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سنوات اخیر در حوزه تعداد صندلی های سینماهای استان گلستان از لحاظ کمیت رشدی نداشتیم ولی از لحاظ بازسازی و کیفیت سالن‌ها و صندلی‌ها اتفاقات خوبی افتاده است.

کشمیری با بیان این که هفت سینمایی فعال در استان گلستان وجود دارد، اضافه ‌کرد: سینمایی وارنا در گنبدکاووس در حال تاسیس بوده و عملیات احداث سینمای امید مینودشت هم آغاز شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در خصوص سینمای مینودشت بیان کرد: با شهرداری مینودشت قرارداد بسته‌ایم و بهترین مکان پارک این شهر در اختیار ما قرار گرفت.

طبق گفته وی این سالن که توسط بخش خصوصی در حال احداث است از کمک بلاعوض یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شده و سه سالن خواهد داشت.

کشمیری با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد به افرادی که در پاساژ خود بخشی را به سینما اختصاص می دهند از کمک بلاعوض بهره مند خواهد شد، گفت: سینمای دکتر بسکی مشمول این طرح شده و سال بعد افتتاح خواهد شد.

طبق گفته وی مجتمع سینمایی علی آبادکتول سال گذشته افتتاح و مجتمع رامیان سال آینده فعال خواهد شد.

کشمیری افزود: سالن های سینمایی و مجتمع های فرهنگی که از کرونا آسیب دیده اند می توانند در دو سامانه تحفه و کارا ثبت‌نام کرده و از تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و چهار درصد بهره مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: بخش های مختلف فرهنگی و جامعه هنری گلستان، ۱۲ میلیارد تومان از شیوع کرونا آسیب دیدند.