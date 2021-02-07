به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید و تأمین مسکن

- لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی

- لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک

- لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

- لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی‌و محیط‌زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

- انتخاب یک‌نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ناظر در هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان