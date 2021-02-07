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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۳۰

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در دستور کار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید و تأمین مسکن

- لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی

- لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک

- لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

- لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی‌و محیط‌زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

- انتخاب یک‌نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ناظر در هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

کد مطلب 5140781
زهرا علیدادی

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