به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
- ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید و تأمین مسکن
- لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پروندههای مدنی و جزایی
- لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک
- لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
- لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات ایران (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعیو محیطزیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)
- انتخاب یکنفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی بهعنوان ناظر در هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
نظر شما