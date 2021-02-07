روزانه ۳۰ تن مرغ در استان ایلام مصرف می شود

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ظرفیتهای موجود، واحدهای تولیدی مرغ در استان میتوانند سه برابر ظرفیت خود مرغ تولید کنند.
وی اظهار داشت: ماهیانه یک هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ نیاز استان است و در ماه جاری دو میلیون جوجه ریزی در مرغ داریهای استان انجام شده که پیش بینی میشود چهار هزار تن مرغ در استان تولید شود که دو برابر نیاز استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: همه واحدهای مرغداری مکلف هستند برابر قیمتهای اعلامی ستاد تنظیم بازار کشور نسبت به تحویل مرغ به واحدهای کشتارگاهی استان ارسال کنند.
اقدسی افزود: هیچ گونه محدودیت مرغ در استان وجود ندارد چرا که همه واحدهای مرغداری در استان نهادههای مورد نیاز خود را به طور کامل تحویل گرفتن گرفتهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: اگر واحدهای مرغ داری تولید مازاد بر نیاز استان داشتند حتماً باید با هماهنگی اتحادیه و معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اجازه خروج از استان و صادر به استانهای همجوار را دریافت کنند در غیر این صورت قاچاق محسوب میشود.
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