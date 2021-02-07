غلامرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با صنوفی که به پروتکلهای بهداشتی بی اهمیت باشند و سلامت شهروندان را تهدید کنند، قاطعانه برخورد میکنیم.
وی افزود: در چند ماه گذشته مردم شهرستان رعایت پروتکلهای بهداشتی را به خوبی رعایت میکردند، ولی در چند هفته اخیر استفاده از ماسک در سطح معابر عمومی و تجمعات کاهش یافته، که بسیار نگران کننده است.
منصوری بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی برای مقابله با این بیماری تاکید کرد و افزود: بر اساس توصیههای ارائه شده توسط ستاد کرونا تنها را مهار این بیماری رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط افراد و در مکانهای عمومی است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران اظهار کرد: با توجه به اینکه اصناف و بازاریان همواره با مردم جامعه در ارتباط هستند بروز بیماری کرونا در میان آنها میتواند منجر به شیوع بیشتر این بیماری در سطح شهرستان شود از این رو رعایت نکات بهداشتی توسط اصناف و بازاریان بسیاری ضروری است.
وی تصریح کرد: بدون شک حفظ سلامت مردم مهمترین اولویت است از این رو در برخورد با صنوفی که پروتکلهایی بهداشتی را رعایت نمیکنند به هیچ عنوان کوتاهی نخواهیم کرد.
منصوری گفت: انتظار است که شهروندان در مراسمات عروسی و عزا و تجمعات شرکت نکنند.
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