به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد با استقرار سامانه کم فشار بارشی از سمت غرب در استان سمنان اغلب نقاط استان امروز یکشنبه، آسمانی ابری همراه با کاهش محسوس دمای هوا دارند. هم اکنون باران در شهرهای استان هوای سردی را به همراه آورده است.

هشدار برای یخ زدگی معابر بین شهری استان سمنان به خصوص راه‌هایی که در ارتفاعات هستند مانند خوش ییلاق، توسکستان، آهوان و فولاد محله و… در زمره هشدارهای هواشناسی تا روز دوشنبه است لذا مسافران باید قبل از تردد در راه‌های استان از شرایط آن اطمینان حاصل کنند همچنین هوا آنقدر سرد نخواهد شد که مشکلی برای باغداران ایجاد کند.

هوا در مرکز استان هفت درجه بالای صفر است و هرچند از میزان ابرها کاسته شده اما پیش‌بینی هواشناسی برای امروز این شهرستان آسمانی ابری در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان به ترتیب ۱۴ و شش درجه بالای صفر گزارش شده است.

شاهرود شرایط متفاوتی را دنبال می‌کند و زمین از بارش دیروز خیس است، آسمان را ابر فراگرفته و صبح سرد زمستانی با دمای پنج درجه بالای صفر آغاز شده است. پیش بینی هواشناسی برای امروز این شهرستان نیز تداوم شرایط و احتمال لغزندگی معابر است.

دامغانی‌ها هم شرایط مشابه شاهرودی‌ها را تجربه می‌کنند صبح سرد دامغان با پنج درجه بالای صفر و وزش باد نسبتاً شدید در این شهرستان، با تداوم ابرها در ساعات آتی همراه خواهد بود و به خصوص در محورهای مرتفع کوهستانی شمال این شهرستان احتمال لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

اما میامی آسمانی ابری دارد و پیش بینی هواشناسی برای این شهرستان شرق نشین، در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد شدید است این شرایط تا فردا نیز ادامه خواهد داشت و لذا لغزندگی راه‌ها به خصوص در بخش کالپوش حتماً می‌بایست جدی گرفته شود. بیشینه و کمینه دمای هوا در دیار آفتابگردان‌های طلایی ۱۳ و شش درجه بالای صفر برای امروز، یکشنبه است.

مهدی شهر با دو درجه بالای صفر سردترین نقطه استان سمنان در این شهرستان نیز روز گذشته باران باریده و هوا ابری است شرایط ناپایدار جوی در این شهرستان بسیار زیبای استان سمنان تا فردا تداوم خواهد داشت اما از ادامه روز دوشنبه شرایط پایدار خواهد شد.

گرمسار سامانه کم فشار بارشی را از سر گذرانده و امروز را آفتابی آغاز کرده است دمای هوا ۱۰ درجه بالای صفر است و شرایط عادی پیش می‌رود. بیشینه و کمینه این گرم‌ترین شهرستان استان نیز ۱۸ و هشت درجه بالای صفر است.

در نهایت باید گفت سامانه کم فشار بارشی که از سمت غرب وارد استان سمنان شده بود کم کم مناطق مختلف استان را ترک می‌کند اما همچنان تا روز دوشنبه احتمال بارش باران، برف، برودت هوا و لغزندگی و یخ زدگی معابر به خصوص راه‌های بین شهری و مرتفع استان سمنان یک هشدار جدی برای مردم و مسافران است.