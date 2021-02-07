۲۳ پروژه گاز رسانی در استان گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در هشتمین روز از دهه مبارک فجر با حضور استاندار گیلان و و در ارتباط ویدئو تصویری ۲۳ پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان‌های املش، لاهیجان، رودبار، لنگرود، رودسر و سیاهکل استان گیلان به صورت همزمان بهره برداری شد.

مدیر عامل شرکت گاز گیلان در این مراسم با بیان اینکه برخورداری از نعمت گاز همواره یکی از خواست‌های مهم مردم بوده است، افزود: شرکت گاز با دریافت مجوزهای لازم و برنامه ریزی مدون از ابتدای دولت یازدهم توانسته است به بیش از یک هزار روستا گازرسانی کند.

حسین اکبر افزود: با بهره برداری از این پروژه‌ها درصد بهره مندی گاز روستایی در استان گیلان از ۶۱ درصد به ۹۵.۵ درصد در دهه فجر افزایش یافته است،

اکبر با اشاره به گازرسانی به دو هزار و ۸۰ روستای گیلان گازرسانی شده است، گفت: نتیجه اجرای گسترده طرح‌های گازرسانی در گیلان جذب بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار مشترک گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف است.

وی با بیان اینکه از ۵۲ شهر استان گیلان ۵۱ شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، ادامه داد: شهر ماسوله به دلیل بافت تاریخی تاکنون گازرسانی نشده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به اینکه طی هفت سال گذشته ۹۸۰ میلیارد تومان از بند قاف برای گازرسانی در استان گیلان هزینه شده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا در ایام سرد سال شهروندان گیلانی دغدغه تأمین گرما نداشته باشند.