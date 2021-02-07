به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در پایان هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر با ۲۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و این در حالی است که این تیم با حاشیه‌های زیادی دست به گریبان است. حاشیه‌هایی که می‌توانند منجر به عدم نتیجه‌گیری این تیم در هفته‌های آتی و از دست رفتن صدر جدول شوند.

شاید غیر قابل باورترین اتفاق پیرامون استقلال، در متن حاشیه قرار داشتن وریا غفوری، کاپیتان این تیم باشد. اتفاقی که این روزها به وقوع پیوسته است تا وریا غفوری در کانون حواشی باشگاه استقلال قرار گرفته باشد.

آبی پوشان در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر یک دیدار مهم و سرنوشت ساز مقابل سپاهان در اصفهان دارند که پیروزی در این بازی حتی می‌تواند آنها را به قهرمانی نیم فصل رقابتهای لیگ برتر نیز برساند و این در حالی است که هنوز مشخص نیست آیا وریا غفوری امکان همراهی تیمش را در این بازی دارد یا خیر.

روز گذشته خبری روی خروجی پایگاه‌های خبری قرار گرفت مبنی بر شکایت باشگاه استقلال از کاپیتان تیم خود به کمیته اخلاق که این اتفاق می‌تواند به اختلافات پیش آمده بین این بازیکن و باشگاهش دامن بزند.

دیدار هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۷ بهمن در اصفهان برگزار می‌شود.