به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جعفر سمیعی درباره اتفاقات اخیر که پیرامون باشگاه پرسپولیس و درگذشت مهرداد میناوند و علی انصاریان دو پیشکسوت این باشگاه رخ داد صحبت هایی را انجام داده است که در پی می خوانید:

تمام ایران شریک غم خانواده میناوند و انصاریان هستند

سمیعی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: باید بار دیگر به خانواده فوتبال و ورزش ایران به خاطر از دست دادن مهرداد میناوند و علی انصاریان تسلیت بگویم. خانواده هر دو بازیکن پیشین ما داغدار هستند و حتماً همه پرسپولیسی‌ها و اصلاً تمام ایرانی‌ها در عزای درگذشت این دو چهره سرشناس فوتبال خود را شریک می‌دانند. امیدواریم روح مهرداد و علی در آرامش ابدی باشد و خداوند صبر جمیل به خانواده این عزیزان مسالت کند. ما همواره تلاش کردیم طی روزهای گذشته، در کنار خانواده میناوند و انصاریان باشیم و از این به بعد هم آنها بدانند که پرسپولیس همیشه خانه خودشان است.

با وجود غم، پیروز شدیم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: با وجود غم بزرگی که بابت فوت مهرداد میناوند و علی انصاریان در قلب بازیکنان و اعضای کادرفنی وجود داشت ولی با تمام توان جنگیدند تا در کنار ارائه یک بازی قدرتمندانه، به سه امتیاز دیدار مقابل تراکتور برسند. تراکتور حتی در روز بد خود نیز یکی از مدعیان اصلی کسب موفقیت در فوتبال ایران به شمار می‌رود. همان‌طور که مشخص است و می‌دانید، تراکتور از جمله تیم‌های پرستاره فوتبال ایران به حساب می‌آید که بازی مقابل این تیم آن هم در تبریز کار را برای هر تیمی سخت می‌کند اما غیرت و تعصب بازیکنان و انگیزه‌ای که برای شاد کردن روح میناوند و انصاریان و همدردی با خانواده‌شان نشان دادند، باعث ایجاد برتری شد. البته فکر می‌کنم نتیجه می توانست برد پررنگ‌تری باشد اما به هر حال کسب سه امتیاز از تبریز اهمیت فوق‌العاده‌ای برای همه ما داشت. باید به بازیکنان و اعضای کادرفنی بابت این پیروزی تبریک بگویم. امیدوارم با ادامه این روند، خیلی زود بتوانیم به صدر جدول برسیم.

ترابی را با خواست هواداران جذب کردیم

سمیعی در خصوص جذب مهدی ترابی اضافه کرد: شخصا در فضای مجازی حضور ندارم اما تمام پیام‌هایی که هواداران در این فضای خطاب به بنده می‌دهند را پیگیری می‌کنم. ما متوجه شدیم که پرسپولیس به تقویت نفر به نفر، احتیاج فوری دارد. به همین خاطر مذاکراتی انجام دادیم و جذب ترابی را به عنوان یک پروژه مهم در دستورکار قرار دادیم. جذب این بازیکن، از جمله خواسته‌های مهم هواداران و کادرفنی بود. به همین خاطر سرعت انجام پروژه افزایش یافت و به لطف خدا توانستیم ترابی را بار دیگر سرخپوش کنیم. در این مسیر اتفاقات فراوانی رخ داد که مهم‌ترین آن دوری از پرداخت ۱۵۰ هزار دلار یا حتی بیشتر از این رقم، بابت گرفتن رضایتنامه بود که با صبوری و استفاده از مشاوره‌های درست و مطالعات کامل، بهترین تصمیمات را اتخاذ کردیم.

ترابی را از منطقی‌ترین راه ممکن جذب کردیم

نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: برخی اسیر جو در فضای مجازی شدند و به باشگاه فشار آوردند که با هر رقمی شده، ترابی را پرسپولیسی کنیم در حالی که ما تصمیم داشتیم از طریق منطقی‌ترین راه ممکن، اقدام به جذب این بازیکن کنیم. در نهایت بدون دخالت افرادی که هیچ ارتباطی به باشگاه پرسپولیس یا باشگاه العربی نداشتند و با کمک همه اعضای هیئت مدیره و شخص ترابی، به همه اهداف‌مان در این زمینه رسیدیم. امیدواریم او مثل فصل گذشته مهره‌ای ارزشمند برای پرسپولیس باشد و بتواند در کنار ستاره‌های خستگی‌ناپذیر و متعصبی که همین حالا در تیم داریم، عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش بگذارد.

مبارزه با فساد کردیم

سمیعی در بخش دیگری از صحبت هایش، گفت: روز اول حضورم در پرسپولیس اعلام کردم برای مبارزه با فساد آمده‌ام. تا امروز، اقدامات زیادی در این مورد انجام شده و این مبارزه ادامه دارد که به موقع، آن را رسانه‌ای می‌کنیم. یکی از همین اقدامات، بحث جذب ترابی بود. ما با اینکه تحت فشار شدیدی برای پرداخت پول بابت رضایتنامه بودیم اما ایستادگی کردیم و با مطالعه کامل و استفاده از تجربیات حقوقی و قراردادی، توانستیم بدون پرداخت رقمی به باشگاه العربی قطر یا افرادی که ما را تحت فشار قرار داده بودند، ترابی را جذب کنیم. این هم یکی از قدم‌های مهم ما در امر مبارزه با فساد بود. عده‌ای می‌خواستند با ایجاد فشارها، عدد سنگینی را به عنوان پول رضایتنامه به پرسپولیس تحمیل کرده و باشگاه را زیر دین باشگاه قطری ببرند. این افراد اطلاعات غلطی به هواداران می‌دادند اما با مدیریت‌ این ماجرا، جلوی مسائل دیگر را گرفتیم و نگذاشتیم فسادی در پرسپولیس رخ بدهد. اگر می‌خواستیم با عجله دست به اقدامی بزنیم، بدون تردید از حساب پرسپولیس، پول زیادی خارج می‌شد که همین امر، زمینه‌ساز فساد بود. در باشگاهی مثل پرسپولیس که کسی نمی‌تواند اختلاس کند؛ اما همین مسائل، فسادهایی را رقم می‌زند که ما مقابلش ایستادیم.

هواداران باید به ما کمک کنند

او سپس به تمجید از طرفداران پرسپولیس پرداخت و گفت: طرفداران ما حتی یک لحظه هم از حمایت تیم و باشگاه خسته نشده‌اند و در مقابل، خواسته‌های به حقی از پرسپولیس دارند. آنها قلب‌شان برای پرسپولیس می‌تپد و دوست دارند همه چیز ایده‌آل باشد. ما هم تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم تا بتوانیم این خواسته‌ها را در بالاترین سطح برآورده کنیم. با این حال هواداران باید به ما بیش از گذشته کمک کنند. به عنوان مدیرعامل باشگاه از طرفداران پرسپولیس درخواست می‌کنم اخبار صحیح را فقط از ارگان‌های خبری باشگاه پیگیری کنند زیرا ما فقط اخبار را وقتی منتشر می‌کنیم که اتفاقی به سرانجام رسیده باشد. مثل همین ماجرای جذب ترابی. در تمام این مدت، وقتی با سوالی در خصوص جذب ترابی مواجه شدیم، یا سکوت کردیم و یا نسبت به آینده، امیدواری دادیم اما امروز می‌گوییم ترابی را به جمع بازیکنان خود اضافه کرده‌ایم و این بازیکن از شروع نیم فصل دوم، پرسپولیس را همراهی می‌کند. طرفداران ما باید باتجربه و حرفه‌ای عمل کنند و اسیر فضای مسمومی نشوند که برخی تلاش دارند اطراف تیم ما بسازند.

برای پرداخت پول بازیکنان برنامه داشتیم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد وضعیت مالی افزود: باشگاه با چالش مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. مربیان و بازیکنان ما این مشکلات را درک می‌کنند و تا به حال صبوری خود را نشان داده‌اند. با وجود برنامه‌ای که در هیئت مدیره داشتیم، حساب بازیکنان را شارژ کردیم و گام دیگری برای روحیه دادن به تیم برداشتیم. ما در همین مدت، اقداماتی را انجام دادیم که از جمله آن، تسویه حساب کل مطالبات بازیکنان از فصل قبل بود. سپس یکسری از بدهی‌های گذشته را تسویه کردیم و پول اینیگو والنسیا دستیار گابریل کالدرون را دادیم. پرداخت پول برای توافق با ماریو بودیمیر هم گام دیگری در جهت دور کردن نگرانی از هواداران بود که انجام شد. امیدوارم این اقدامات باعث شادی طرفداران پرسپولیس شود. تیم ما همیشه باید قدرتمند باشد و بازیکنان شرایطی داشته باشند که با تمام وجود در میدان بجنگند.

هدف‌مان ایجاد آرامش به جای تنش بود

سمیعی ادامه داد: از اولین روز شروع به کار تا امروز بر روی آرامش فضای پیرامون و داخل تیم تمرکز بالایی داشتم و اجازه ندادم که اطراف تیم و باشگاه سرشار از حاشیه و جنجال باشد. من دوست نداشتم هر روز در رسانه‌ها اظهارنظر کنم چون اعتقاد دارم به جای صحبت کردن، فقط باید تمام تمرکزم را روی خدمت به باشگاه بگذارم. به همین علت از بحران‌های بزرگ، با آرامش و کنترل احساسات عبور کردیم. از هواداران هم می‌خواهم احساسات لحظه‌ای خود را کنترل کنند و با آرام نگه‌داشتن جو اطراف تیم، به کمک ما بیایند و نگذارند فضا برای کار مسموم شود. پرسپولیس وقتی می‌تواند به سال‌های موفقیت خود ادامه دهد که به جای حواشی، تمرکزش را روی پیروزی‌های بیشتر و بردن بازی‌ها بگذارد. ما چاره‌ای غیر از ادامه دادن به این روند پرافتخار نداریم. معتقدم اگر اطراف پرسپولیس آرام باشد، بدون تردید تیم هم با آرامش کامل به میدان می‌رود و اتفاقات بی‌نظیری برای‌مان رقم می‌خورد.

برای ایجاد زیرساخت‌های بیشتر تلاش می‌کنیم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: در کنار این مسائل، بر روی ایجاد زیرساخت‎های گوناگون کار می‌کنیم تا بتوانیم اتفاقات مهمی را رقم بزنیم. اخبار کامل در این مورد را در روزهای آینده به طرفداران پرسپولیس می‌دهیم اما در حال حاضر فقط این را بگویم که قرار است کارهای بزرگی انجام شود و اتفاقات مهمی به انجام برسد. کار کردن در باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس که با احساسات میلیون‌ها نفر سروکار دارد، بسیار سخت اما دلپذیر است. زمانی که می‌بینیم بابت یک انتخاب درست یا یک تصمیم به‌موقع، قلب میلیونها نفر آرامش می‌گیرد، خوشحال و مغرور می‌شویم. جذب مهدی ‌ترابی یکی از اهداف ما بود و می‌بینیم که از وقتی پروژه بازگرداندن ترابی به پرسپولیس آغاز شده تا امروز هواداران با انرژی مثبتی در مورد این موضوع صحبت می‌کنند. البته در روزهای تلخی، موضوع بازگشت ترابی را رسانه‌ای می‌کنیم ولی امیدواریم همه پرسپولیسی‌ها از اتفاقاتی که توسط تیم مدیریتی فعلی رخ می‌دهد، راضی باشند.

پرسپولیس مقتدر و موفق ادامه می‌دهد

او در نهایت گفت: جذب ترابی اولین یا آخرین اقدام باشگاه پرسپولیس نیست. تلاش می‌کنیم در ادامه نقل و انتقالات، شرایط بهتری برای تیم ایجاد کنیم. پرسپولیس کار سختی در فصل پیش‌رو دارد اما باید مثل همیشه، آرام، مقتدر و موفق عمل کند. کادرفنی، بازیکنان، هواداران و هیئت مدیره باشگاه اتحاد بزرگی را تشکیل داده‌اند که با اضافه شدن فردی مثل سیدمجید صدری به هیئت مدیره، این اتحاد استحکام بیشتری هم گرفته است. من معتقدم همواره در کنار هم قوی‌تر می‌شویم و امیدوارم این اتحاد منجر به کسب موفقیت‌ها و افتخارات بیشتری در هفته‌ها و ماه‌های آینده شود.