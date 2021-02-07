به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی بزمانی صبح امروز در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که در دفتر امام‌جمعه شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: این گروه جهادی متشکل از جمعی از جوانان پرتلاش و تحصیلکرده است که مرامنامه آنها تدوین شده و با هدف مطالبه گری از مسئولان با رعایت خطوط قرمز نظام اسلامی و مطالبه گری همراه با سازندگی و توجه به نیازهای مردم و کمک به مسئولان برای تحقق منویات رهبر انقلاب فعالیت خود را شروع کرده‌اند.

وی افزود: افزایش و رونق چنین اقدامات مهم و بهره گرفتن از افراد متخصص دارای صلاحیت لازم، باعث ترویج مساله امر به‌معروف و نهی از منکر در جامعه و طبیعتاً رسیدن به جامعه آرمانی می‌شود.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایرانشهر تاکید کرد: در مسیر مطالبه گری نباید دغدغه‌ها و نیازهای روزمره مردم فراموش شود که اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی صورت بگیرد تبعات بسیار سختی خواهد داشت و باید به طور جدی وارد عمل شد تا مردم در آسایش و رفاه کامل باشند.

امام‌جمعه ایرانشهر افزود: باید مصادیق معروف و منکر در شهرستان شناسایی شود و با یک‌کار علمی و همکاری همه‌نهادها، بسترهای لازم برای ترویج و تبلیغ فریضتین را تقویت‌کنیم‌که این موضوع جزو خواسته و مطالبات جدی شهروندان نیز محسوب می‌شود.

انقلاب اسلامی؛ بزرگترین‌معروف زمان

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان وبلوچستان نیز با اشاره به اینکه ۱۲۸ آیه قرآن و حدود ۹۰۰ حدیث و روایت در باب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد اظهار کرد: بعضاً شاهدیم که به محض بر زبان آوردن لفظ امر به معروف و نهی از منکر ذهن افراد تنها به سمت‌حجاب و عفاف می‌رود که این مورد یکی از هزاران مصادیق منکر است و به فضل الهی این آسیب در سیستان و بلوچستان بسیار کمرنگ است و باید بر روی مسائل مهمتر و دارای اولویت بیشتر متمرکز شویم.

محسن اکبری ادامه داد: در گذشته تنها امر به معروف و نهی از منکر از مسئولان به مردم بود که باید رویه را تغییر داد و مسئولان نیز مورد خطاب امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم باشند.

وی تاکید کرد: امروز حفظ انقلاب اسلامی بزرگترین معروف زمان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

اکبری گفت: قطعاً انتقاد اگر خارج از سیاسی کاری و به دور ازمسائل شخصی و همراه با ارائه راهکار باشد تأثیرات مثبت بسیار زیادی برای عموم مردم خواهد داشت و مسئولان نیز نباید در برابر مطالبه گر مصلح مواضع‌تند بگیرند.

به‌گفته وی؛ دایره امر به معروف و نهی از منکر نباید محدود به افراد خاص باشد و شرایط باید به گونه‌ای پیش برود که‌همه‌مردم در این راه سهیم باشند اما آموزش این افراد یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی تصریح کرد: زمانی می‌توان اعلام کرد که در این راه موفق شده‌ایم که امر به معروف و نهی از منکر به یک فرهنگ و مطالبه عمومی تبدیل شود.