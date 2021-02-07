به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ایرانشناسی خیام، ششمین کنفرانس بین‌المللی هزاره خیام روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن توسط مرکز ایرانشناسی خیام در فضای مجازی برگزار می‌شود.

مرکز ایرانشناسی خیام که ماه مارس سال ۲۰۱۸ زیر نظر دانشگاه علامه طباطبایی در دانشگاه نبریخای مادرید افتتاح شد، سال گذشته (۱۳۹۸) طی دو روز، در قالب پنج‌نشست میزبان علاقه مندان و خیام پژوهان از کشورهای مختلف در مادرید شد.

در ادامه نشست های برگزار شده، امسال هم بنا بر این‌ شده ششمین نشست از سلسله نشست‌های یاد شده، روز سه‌شنبه بیست و هشتم بهمن امسال با سخنرانی خیام‌پژوهانی از ایران، روسیه، چین، ترکیه، اسپانیا، بنگلادش، سوریه و ترکیه برگزار شود.

این‌برنامه روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران به‌صورت زنده در فضای مجازی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این‌کنفرانس، به پایگاه اینترنتی کنفرانس به نشانی الکترونیکی http://khayyamconf.atu.ac.ir مراجعه کنند.

پیوند پیوستن به نشست مجازی مذکور نیز به این‌ترتیب است: http://meeting.atu.ac.ir/ch/khayyam