ارائه خدمات درمانی رایگان در منطقه محروم شمس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه خدمت رسانی یاوران جهادگر بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اقدام به برگزاری اردوی جهادی در منطقه محروم شمس آباد تهران می‌کند.

این اردوی جهادی با محوریت ارائه خدمات فرهنگی و درمانی در حوزه‌های تخصصی ارتوپدی، اطفال، دندان پزشکی، زنان و داخلی در محله کوره‌های آجرپزی شمس آباد واقع در منطقه ۱۸ تهران از روز چهارشنبه ۲۲ بهمن به مدت سه روز برگزار می‌شود.

اراده خدمات مشاوره تحصیلی و برپایی کارگاه‌های آموزش بهداشت از دیگر برنامه‌های دانشجویان جهادگر دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در این اردوی سه روزه می‌باشد.