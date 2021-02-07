به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این سیستم بر خلاف سیستم‌های قبلی نیازی به دریافت صدای قطعات نواخته شده پیانو ندارد و تنها از طریق مشاهده ویدئوهای صامت قادر به درک و تقلید از نت‌های نواخته شده به طور دقیق است.

این فناوری هوش مصنوعی که آئودئو نام دارد، توسط گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن ابداع شده و مبتنی بر استفاده از یک نرم افزار قدرتمند است که می‌تواند تمامی فریم‌های ویدئوهای صامت پیانو زدن را درک کرده و از آنها تقلید کند.

در اولین گام از این نرم افزار برای مشاهده ۱۷۲ هزار فریم یک فیلم نواختن پیانو که از دستان پل بارتون نوازنده انگلیسی پیانو تهیه شده بود، استفاده شد. وی در این فیلم قطعاتی از موتزارت و باخ را نواخته است.

هوش مصنوعی آئودئو با تحلیل این فیلم صامت توانست ترتیب فشرده شدن دکمه‌های پیانو را درک کند و نت‌ها را به طور دقیق بنوازد. قطعه نواخته شده توسط این هوش مصنوعی شباهت زیادی به نحوه نواختن پل بارتون دارد. دقت این سیستم هوش مصنوعی فعلاً ۹۳ درصد است و محققان می‌گویند در آینده این رقم باز هم افزایش خواهد یافت.