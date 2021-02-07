تاثیرگذاری واکسن آسترازنکا برای شاخه آفریقایی کرونا محدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت آسترازنکا روز گذشته اعلام کرد براساس اطلاعات اولیه از یک آزمایش، واکسنی که با همکاری دانشگاه آکسفورد برای مقابله با ویروس کرونا توسعه داده فقط به طور محدود در برابر جهش آن در آفریقای جنوبی مقاوم است.

دانشگاه ویت واترسرند آفریقای جنوبی و دانشگاه آکسفورد این تحقیق را انجام داده‌اند. بین جهش‌های فعلی ویروس کرونا، شاخه‌های انگلیسی، آفریقای جنوبی و برزیلی بیش از بقیه کارشناسان را نگران کرده‌اند زیرا سریع‌تر منتشر می‌شوند.

سخنگوی آسترازنکا در این باره گفت: در مرحله یک / ‏دو‬ این آزمایش بالینی کوچک، مشخص شد کارآمدی واکسن در برابر بیماری خفیف ناشی از شاخه آفریقای جنوبی ویروس کرونا (B.۱.۳۵۱) محدود است. اما نمی‌توانیم به طور دقیق تأثیر آن روی بیماری شدید و بستری شدن افراد را تعیین کنیم زیرا دریافت کنندگان عموماً افرادی سالم و جوان بودند.

به نوشته فایننشال تایمز هیچیک از ۲ هزار شرکت کننده آزمایش بالینی در بیمارستان بستری نشدند یا فوت نکردند. به طور دقیق در این آزمایش بالینی ۲۰۲۶ نفر شرکت کردند که نیمی از آنها واکسن پلاسیبو دریافت کردند. البته این آزمایش هنوز توسط محققان دیگر بررسی نشده است.

البته به گفته سخنگوی آسترازنکا، این شرکت و دانشگاه آکسفورد فرایند تطبیق واکسن در مقابل این جهش ویروس کرونا را آغاز کرده‌اند و به سرعت آزمایش بالینی را پیش می‌برند تا برای تحویل در پاییز آماده باشد.