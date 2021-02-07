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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۰۳

سرپرست فرمانداری شادگان:

محدودیت جدید کرونایی در شادگان اجرا می‌شود

محدودیت جدید کرونایی در شادگان اجرا می‌شود

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان از اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در این شهرستان خبر داد و گفت: این محدودیت‌های جدید بزودی در شادگان اجرا می‌شوند.

امید صبری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به سیر صعودی آمار ابتلاء به کرونا در شهرستان شادگان اشاره کرد و گفت: طبق مصوبات و ابلاغ ستاد کرونا استان، در هفته جاری محدودیت‌های جدید در این شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه سلامتی مردم در اولویت است، افزود: با توجه به شرایط موجود و برای قطع زنجیره کرونا، مدیریت تجمع‌ها، کاهش ترددهای غیرضروری، افزایش فاصله‌گذاری و نظارت دقیق بر دستورالعمل‌ها مجبور به اجرای این محدودیت‌ها در این شهرستان هستیم.

سرپرست فرمانداری شادگان گفت: انتظار می‌رود که همه شهروندان در راستای سلامت خود و خانواده‌هایشان و پیشگیری از این ویروس در خانه بمانند و کمک کنند تا زنجیره این بیماری به حداقل برسد.

کد مطلب 5140851

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