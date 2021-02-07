امید صبری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به سیر صعودی آمار ابتلاء به کرونا در شهرستان شادگان اشاره کرد و گفت: طبق مصوبات و ابلاغ ستاد کرونا استان، در هفته جاری محدودیت‌های جدید در این شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه سلامتی مردم در اولویت است، افزود: با توجه به شرایط موجود و برای قطع زنجیره کرونا، مدیریت تجمع‌ها، کاهش ترددهای غیرضروری، افزایش فاصله‌گذاری و نظارت دقیق بر دستورالعمل‌ها مجبور به اجرای این محدودیت‌ها در این شهرستان هستیم.

سرپرست فرمانداری شادگان گفت: انتظار می‌رود که همه شهروندان در راستای سلامت خود و خانواده‌هایشان و پیشگیری از این ویروس در خانه بمانند و کمک کنند تا زنجیره این بیماری به حداقل برسد.