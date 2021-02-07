مهدی صادقپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیده دهه مبارک فجر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر تعدادی از پروژههای عمرانی و محرومیت زدایی این سازمان در استان قزوین به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: افتتاح مخزم آب روستای چنانک، افتتاح مرکز بهداشت تاکستان و همچنین رونمایی از تجهیزات بهداری و بهداشتی و مرکز درمان آبگرم از جمله پروژههایی است که در دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
صادقپور ادامه داد: یکی از اقدامات ماندگاری که در این دهه انجام خواهد شد اهدا ۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان قزوین است که با مشارکت خیرین و پایگاههای بسیج تهیه شده است.
وی بیان کرد: نوعروسان نیازمند نیز توسط پایگاههای بسیج شناسایی شده و این جهیزیهها در کمال احترام و تکریم و با شرایط حفظ آبرو به زودی به دستان آنها خواهد رسید.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین عنوان کرد: همچنین مراسم تجلیل از جهادگران نمونه استان نیز فردا دوشنبه با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین برگزار خواهد شد.
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