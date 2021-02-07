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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان

اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان

قزوین – رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین از اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان استان قزوین به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد.

مهدی صادقپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیده دهه مبارک فجر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر تعدادی از پروژه‌های عمرانی و محرومیت زدایی این سازمان در استان قزوین به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: افتتاح مخزم آب روستای چنانک، افتتاح مرکز بهداشت تاکستان و همچنین رونمایی از تجهیزات بهداری و بهداشتی و مرکز درمان آبگرم از جمله پروژه‌هایی است که در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

صادقپور ادامه داد: یکی از اقدامات ماندگاری که در این دهه انجام خواهد شد اهدا ۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند استان قزوین است که با مشارکت خیرین و پایگاه‌های بسیج تهیه شده است.

وی بیان کرد: نوعروسان نیازمند نیز توسط پایگاه‌های بسیج شناسایی شده و این جهیزیه‌ها در کمال احترام و تکریم و با شرایط حفظ آبرو به زودی به دستان آنها خواهد رسید.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین عنوان کرد: همچنین مراسم تجلیل از جهادگران نمونه استان نیز فردا دوشنبه با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5140857

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