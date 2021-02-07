به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز(یکشنبه) در مراسم افتتاح طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی پس از استماع گزارش درخصوص افتتاح ۳۷۲ طرح گلخانه‌ای به مساحت ۹۵۴ هکتار در سطح، اظهار کرد: تحولات کشاورزی برای ما بسیار حائز اهمیت است. در مساله گلخانه ما شاهد یک پیشرفت و تحول خوبی هستیم.

روحانی افزود: تا پایان این دولت، گلخانه‌های ما سه برابر آغاز این دولت خواهد شد مثلا اگر ۸ هزار هکتار گلخانه داشتیم، تا پایان دولت این مقدار به ۲۵ هزار هکتار خواهد رسید.

وی ادامه داد: محصولات گلخانه‌ای بسیار برای ما اهمیت دارد زیرا محصول بیشتری را برداشت می‌کنیم. گلخانه در تمام فصول می‌تواند فعال باشد. امروز شاهد این هستیم که نزدیک هزار هکتار گلخانه در ۳۷۲ طرح گلخانه‌ای، افتتاح می‌شود.

روحانی با اشاره به روز نیروی هوایی ارتش، گفت: امروز روزی است که افتخار بزرگی نصیب نیروی هوایی شد و توانستند به محضر امام شرف یاب شوند. آن روز شاهد تحول بسیار بزرگی در انقلاب اسلامی و روند پیروزی ملت بودیم. باید روز ۱۹ بهمن را بعنوان روز ملحق شدن نیروهای مسلح به انقلاب و ملت لقب بدهیم. تا امروز نیز نیروی هوایی مسئولیت سخت و سنگینی بر دوش داشته است و افتخارات بسیار بزرگی را آفریده است.

وی ادامه داد: باید یاد کنم از شهید بابایی و شهید ستاری که نقش بسیار بزرگی در دفاع مقدس برعهده داشتند.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: امروز برای ما روز بسیار خوشحال کننده‌ای به خاطر افتتاح‌هایی که شاهد هستیم، بود. در زمینه بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله در زمینه گلخانه کار بزرگی انجام گرفته است. در یک روز ما شاهد افتتاح حدود یک هشتم گلخانه کل دولت های گذشته تا سال ۹۲ بودیم. تا سال ۹۲، کل گلخانه های ما ۸ هزار هکتار بوده و امروز تقریباً هزار هکتار افتتاح شده است.

روحانی گفت: بسیار مهم است که جهاد کشاورزی بزرگترین پایه برای سلامت جامعه، حیات و زندگی مردم و همچنین امنیت مردم است. اگر مواد و محصولات کشاورزی در اختیار جامعه نباشد و ما محتاج به بیرون باشیم، معلوم است که مشکلات زیادی در شرایط حساس پیدا می کنیم. در همین ایام کرونا شاهد بودیم که همه مرزها به خاطر کرونا بسته شد، یعنی چنین چیزی در این قرن به ذهن نمی آمد که تمام مرزهای دنیا بسته شود.

وی تاکید کرد:وقتی مرزهای کشور مرزها بسته می شود، اگر در گندم، زندگی و مواد غذایی نیازمند باشد چه وضعی پیش می‌آید؟ ما در اروپا در اوایل کرونا دیدیم که در فروشگاه هایشان دچار مشکل شدند، زیرا مواد غذایی شان از دیگر کشورها می آمد. چون مرزها بسته بود ما دیدیم چه وضعی در فروشگاه‌ها به وجود آمد.

رئیس جمهور گفت: در شرایط جنگ و در شرایطی که دیگران می‌خواهند به ما فشار وارد کنند، مسئله مواد غذایی و کشاورزی با همه چیز متفاوت است. واقعا در کنار آب، غذا است و سلامت و صحت مردم با این مسئله مرتبط است. در این دولت یکی از افتخارات ما این بوده است که کار بزرگی در زمینه های مختلف از جمله اینکه بذر مناسب در اختیار کشاورز قرار بگیرد.

روحانی گفت: این خیلی مهم است که وقتی شما یک هکتار زمین دارید، وابسته به بذر هستید. با یک بذر ممکن است یک تن برداشت کنیم و با یک بذر ممکن است ۱۰ تن برداشت کنید. تجهیزات کشاورزی هم اگر نباشد، برداشت محصول به صورت دیگر است. بنابراین تمام این موارد در کنار هم قرار دارد.

وی ادامه داد: نحوه استفاده از زمین هم اهمیت دارد. امروز ۴۲ کانال فضای مجازی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا بتوانند در کلاسهای آموزشی شرکت کنند و نکات مورد نیاز را از اساتید دریافت کنند و سوال کنند و پاسخ بشنوند. این ها برای ما بسیار حائز اهمیت است تا ما بتوانیم از زمین محدود، محصول بیشتر دریافت کنیم زیرا گسترش زمین به سادگی نیست.

رئیس‌جمهور ادامه داد: تامبن آب هم به سادگی نیست که بتوانیم آب را توسعه دهیم، بنابراین هم محدودیت در خاک و هم در محدودیت در آب داریم، بنابراین باید کاری کنیم که از خاک و آب محدود، محصول بیشتری استحصال کنیم.

روحانی گفت: اینکه در این دولت توانستیم سال‌ها در زمینه نان خودکفا شویم، بسیار مهم است. برای نانوایی‌ها و برای اینکه مردم نان خود را دریافت کنند ما روی پای خودمان ایستادیم و خودکفا شدیم. غیر از مسئله ارز، واردات و مساله تحریم، باید در سفره نان کشور، نان کشاورز خودش باشد.

وی تاکید کرد: این برای کشور افتخار است که نیازمندی‌اش روی پای خودش باشد. در هفت سال و نیم گذشته کار عظیم و بزرگی در حوزه کشاورزی انجام گرفته است، در سد سازی و کانال کشی ها و زهکشی ها کارهای زیادی انجام شده است. در افتتاح قبلی در زهکشی در استان گلستان یک کار بزرگی انجام دادیم و ۷۸ هزار هکتار زهکشی در یک روز افتتاح کردیم.

رئیس‌جمهور گفت: این مقدار زهکشی، کار بسیار کار کم نظیر و عظیمی بود. در سیل گلستان همین زهکشی ها تبدیل به نهر آب شد و توانست بخش هایی از گلستان را از سیل نجات دهد.

روحانی ادامه داد: اینکه امروز ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سراسر کشور در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند برای ما بسیار حائز اهمیت است. ما تشکر می‌کنیم از همه این چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که در بخش کشاورزی فعال هستند و تشکر می کنیم از کشاورزان نمونه ای که امروز لوح دریافت کردند و هر ساله عده ای در این زمینه نمونه خواهند بود.

وی ادامه داد: مطمئن هستیم که این مسیر می‌تواند مسیر خودکفایی و استقلال کشور را در بخش امنیت غذایی تامین کند. امیدواریم تا پایان دولت همین راه را ادامه دهیم کما اینکه افتتاح های بسیار بزرگ دیگر در زمینه کشاورزی خواهیم داشت.

رئیس‌جمهور گفت: امروز شاهد ۵ هزار میلیارد تومان افتتاح با اشتغال نزدیک به ۱۲ هزار نفر بودیم.