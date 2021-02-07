هنوز تا نقطه مطلوب ناوگان عمومی پایتخت فاصله داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در سخنان ابتدایی خود در دویست و هفتادمین جلسه شورای شهر گفت: با توجه به رحلت آیت الله جلالی خمینی، از آقای حق شناس می‌خواهم که خیابانی را به نام ایشان در شرق تهران نام گذاری کنید. جمع زیادی از مردم شرق تهران نیز خواستار نام گذاری خیابانی به نام ایشان در منطقه شرق هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: روز گذشته بخش دوم ناوگان عمومی خریداری شده توسط شهرداری رونمایی شد. هنوز تا از بین رفتن کمبود اتوبوس در تهران فاصله داریم و این تعداد پاسخ‌گو نیست اما جای تشکر دارد که شهرداری با بودجه خود و با اوراق مشارکت، این اقدام را انجام داده است.

هاشمی تاکید کرد: امیدوارم که مسئولین دولتی به جای مصوبات کاغذی و وعده‌های بی نتیجه، اقدامی عملی را انجام دهند. در حال حاضر ۶ ماه تا آخر دولت باقی مانده و خواهش می‌کنم که جلسات ویژه با حضور وزیر کشور تشکیل شود و بودجه حمل و نقل عمومی نیز تأمین شود.

وی افزود: در آستانه سالروز پیروزی انقلاب هستیم و می‌دانیم که مردم در دهه فجر امسال یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی، رکود بورس، بیکاری و غیره را تجربه کردند و اگر از مردم انتظار داریم که با این وجود باز هم از نظام دفاع کنند، حداقل نباید پیام‌های ناامید کننده میان مردم ایجاد کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ابراز داشت: رد لایحه بودجه از سوی مجلس نیز مصداق همین پیام‌های نا امید کننده بود و تقاضا دارم که این دعواهای سیاسی را به حداقل برسانیم.

هاشمی تصریح کرد: امسال به دلیل رعایت پروتکل‌ها راه پیمایی نیز صورت نمی‌گیرد و بهتر است همراهی مردم را با کاهش سانسورهای رسانه‌ای شاهد باشیم.