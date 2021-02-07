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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۳۳

بهره برداری از ۳ پروژه پزشکی قانونی در مازندران

بهره برداری از ۳ پروژه پزشکی قانونی در مازندران

ساری- سه پروژه پزشکی قانونی همزمان با دهه فجر در استان مازندران بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران صبح یکشنبه در جلسه شورای قضائی با اشاره به افتتاح طرح‌های عمرانی و ساختمانی پزشکی قانونی در استان به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: سعی ما براین است که خدمات پزشکی قانونی را توسعه دهیم.

وی با اظهار اینکه قوه قضائیه یکی از پرمراجعه ترین مراکز در کشور به شمار می‌رود، گفت: عدالت قضائی و توسعه ساختمان‌های مناسب از جمله طرح‌ها است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی پزشکی قانونی عنوان کرد: پروژه رامسر از جمله طرح‌های قدیمی بود که امروز افتتاح می‌شود.

عباسی درباره طرح‌های دهه فجر گفت: مرکز آزمایشگاهی و تشخیصی و تالار تشریح پزشکی قانونی با زیربنای سه هزار مترمربع از اعتبارات ملی به بهره برداری می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افتتاح اداره پزشکی قانونی نور با زیربنای ۴۵۰ متر مربع و افتتاح اداره پزشکی قانونی رامسر با زیربنای ۲۰۰ مترمربع را از دیگر پروژه‌ها بیان کرد.

کد مطلب 5140868

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