بهره برداری از ۳ پروژه پزشکی قانونی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران صبح یکشنبه در جلسه شورای قضائی با اشاره به افتتاح طرح‌های عمرانی و ساختمانی پزشکی قانونی در استان به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: سعی ما براین است که خدمات پزشکی قانونی را توسعه دهیم.

وی با اظهار اینکه قوه قضائیه یکی از پرمراجعه ترین مراکز در کشور به شمار می‌رود، گفت: عدالت قضائی و توسعه ساختمان‌های مناسب از جمله طرح‌ها است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی پزشکی قانونی عنوان کرد: پروژه رامسر از جمله طرح‌های قدیمی بود که امروز افتتاح می‌شود.

عباسی درباره طرح‌های دهه فجر گفت: مرکز آزمایشگاهی و تشخیصی و تالار تشریح پزشکی قانونی با زیربنای سه هزار مترمربع از اعتبارات ملی به بهره برداری می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افتتاح اداره پزشکی قانونی نور با زیربنای ۴۵۰ متر مربع و افتتاح اداره پزشکی قانونی رامسر با زیربنای ۲۰۰ مترمربع را از دیگر پروژه‌ها بیان کرد.