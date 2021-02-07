دیدار مدیران ادواری استقلال با رییس سازمان خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعی از مدیران سابق باشگاه استقلال با حسینعلی قنبری ممان، رئیس سازمان خصوصی سازی دیدار و در خصوص مسائل مربوط به خصوصی سازی باشگاه استقلال گفتگو و تبادل نظر کردند.

بنا بر این گزارش، سید کاظم اولیایی، علی فتح الله زاده، علی نظری و علی تاجرنیا به نمایندگی به مدیران سابق باشگاه استقلال در این نشست حضور داشتند برخی از دغدغه‌های مربوط به ورود این باشگاه به مرحله خصوصی سازی را مطرح نمودند.

از جمله مطالبات و دغدغه‌های مدیران سابق باشگاه استقلال در این خصوص، اعمال یک مدل خاص برای گنجایش بیشترین تعداد باشگاه در آن به جهت ورود به مرحله خصوصی سازی بود.

همچنین مدیران سابق باشگاه استقلال خواستار احصا مطالبات، واگذاری یک ورزشگاه، دریافت حق پخش تلویزیونی، تبلیغاتی میدانی و برگزاری مستقل دیدارهای خانگی و استفاده از درآمدهای آن از جمله بلیت فروشی، به منظور استقلال مالی باشگاه‌ها پس از خصوصی و بی نیازی مالی به منابع دولتی شدند.

در پایان نیز طرفین از این نشست و تبادل نظر ابراز رضایت کرده و مقرر شد این جلسات تا عبور کامل باشگاه از مرحله خصوصی سازی ادامه پیدا کند.‌