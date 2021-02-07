کاهش ۳۱ درصدی محموله های تبلت در سه ماهه نخست ۲۰۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، طبق گزارش «دیجی تایمز ریسرچ» میزان محموله‌های جهانی تبلت طی سه ماهه آخر ۲۰۲۰ میلادی به ۵۱.۵۶ میلیون دستگاه رسید اما پیش بینی می‌شود تعداد محموله‌های تبلت در سه ماهه اول سال جاری میلادی ۳۱ درصد کاهش یابد.

طبق اطلاعات موجود تعداد محموله‌های تبلت در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ میلادی ۱۷.۶ درصد رشد کرد. دلیل این امر نیز آن بود که تقاضا برای دستگاه‌هایی با نمایشگر بزرگ‌تر جهت آموزش آنلاین و دورکاری رشد کرده بود.

همزمان با رشد تقاضا برای تبلت، فروشندگان مختلف نیز سفارش تجهیزات و قطعات خود را افزایش دادند زیرا بیم آن داشتند که ذخایر اندک تراشه در نیمه نخست ۲۰۲۱ میلادی روی زنجیره ذخایر آنها تأثیر بگذارد.

این در حالی است که با توجه به آمار گفته شده، تخمین زده می‌شود محموله‌های موبایل در سه ماهه نخست ۲۰۲۱ میلادی کاهش یابد. به گفته کارشناسان یکی از دلایل این امر آن است که به طور معمول در سه ماهه نخست هر سال میزان محموله‌های تبلت کاهش می‌یابد.

در کل ۲۰۲۰ میلادی تعداد محموله‌های جهانی تبلت به ۱۵۹.۷۶ میلیون دستگاه رسید که این رقم نشان دهنده رشد نسبت به سال قبل از آن (۲۰۱۹) است. طبق گزارش‌ها دلیل رشد محموله‌های تبلت نیز شیوع همه گیری کووید ۱۹ بود.