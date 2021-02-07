صادق کوشکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نحوه بازگشت مجدد آمریکا به برجام و مواجهه ایران اظهار داشت: در قبال پدیده برجام بهترین حرکت، حرکت واقع بینانه است. یعنی ما واقعیت‌های پدیده برجام را بشناسیم و ببینیم اگر همه طرف‌های برجام به تعهدات خود پایبند باشند و عمل کنند خروجی برجام برای ما چه خواهد بود.

وی عنوان کرد: اگر همه طرف‌ها بخواهند متعهدانه بر اساس متن برجام فعالیت کنند با یک پدیده کاملاً نامتوازن روبرو هستیم به این صورت که ۱+۵ برای انجام تعهدات خود در برجام هیچ الزامی ندارند زیرا در مقدمه برجام به صراحت آمده است اجرای برجام برای ۱+۵ الزامی نیست و کاملاً داوطلبانه است و از آن طرف در متن برجام آمده است، اجرای برجام برای ایران الزامی و اجباری است و به استناد قطعنامه شورای امنیت، عدم اجرای تعهدات برجامی توسط جمهوری اسلامی ایران منجر به اجرای مکانیزم ماشه علیه کشورمان خواهد شد.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان کرد: در این حالت عقل سلیم حکم می‌کند ما در چنین تعهد نامتوازنی که ۱+۵ یعنی طرف مقابل الزامی به اجرای تعهدات خود ندارد و داوطلبانه می‌تواند هر زمانی که خواست تعهدات خود را اجرا کند یا نکند و در مقابل ما ملزم هستیم که حتماً به تعهدات برجامی خود عمل کنیم، یک لحظه هم باقی نمانیم.

کوشکی با بیان اینکه، واقعیت این است کسانی که بحث بازگشت به برجام یا بازگشت همزمان به برجام را مطرح می‌کنند یا متوجه عدم توازن وحشتناک پدیده برجام نیستند یا مایل هستند کشور را در یک وضعیت فاجعه آمیز قرار دهند، گفت: مگرنه این خیلی عجیب است که شما در یک معاهده هم نه در یک برنامه - زیرا برجام از لحاظ حقوقی معاهده هم نیست - ملزم به اجرا باشید و باقی بمانید در حالی که طرف‌های مقابل ملزم به اجرا نباشند.

وی تاکید کرد: عقل سلیم چنین اقدام یک طرفه ای را قبول نمی‌کند و باید از کسانی که به اشکال متعدد چند ماهی است که فضای سیاسی کشور را از این پدیده خسته کردند و ۷ سال گذشته هم وقت کشی کردند تا همه چیز زندگی مردم را به این پدیده نامتوازن و یکجانبه گره بزنند، بپرسیم اگر این پدیده نباشد شما حرف دیگری برای گفتن ندارید؟ و چه زمانی می‌خواهید از این مسیر یک طرفه و الزام آوری که برای مردم و کشور فراهم کردید دست بردارید؟

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: واقعیت این است که این حجم از دُگم بودن در قرن ۲۱ خیلی عجیب است و آدم را یاد نگاه‌های توهمی و تخیلی عصر قاجار می‌اندازد. در غیر این صورت طرف آمریکایی بسیار برایش لذت بخش است که با پدیده‌ای به نام برجام وقت کشی کند و ما را به بازی بگیرد و هر زمان که خواست آن را مطرح کند و خود را کنار بکشد. برجام برای ما یک مسیر الزام آور یکجانبه، اجبار آور و بدون نتیجه و سرنوشت است.