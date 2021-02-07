خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ورزش بانوان در خراسان شمالی طی سال‌های اخیر رشد فراوانی داشته و رشته‌های مختلف به موفقیت‌های مهمی دست یافته‌اند که شاید بسیاری از مسئولان استان از آن بی خبر باشند یا با بی تفاوتی از کنار آن گذر کرده باشند.

تیم فوتسال بانوان اسفراین در لیگ برتر فوتسال کشور و همچنین تیم هندبال اسفراین در لیگ دسته یک بانوان کشور در حالی به رقابت می‌پردازند که این تیم‌ها بخشی از موفقیت‌های مهم بانوان در ورزش استان است.

صعود به لیگ برتر با دست خالی

برای آشنایی بیشتر با آنچه که بر این دو تیم گذشته به گفتگو با برخی از افراد مرتبط با این تیم‌ها نشسته‌ایم.

زهرا حاتمی که مربی‌گری تیم لیگ برتی فوتسال اسفراین را برعهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید این تیم از سال ۹۲ اظهار کرد: این تیم ۷ سال در لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور حضور داشت و بسیار روزها و شرایط سختی را گذراندیم تا به امروز رسیدیم.

وی افزود: حتی در برخی از رقابت‌های ادوار گذشته با دستان خالی و هزینه از جیب بازیکنان و کادر فنی، خوراک و ایاب و ذهاب تهیه می‌شد اما تمام این اقدامات در راستای یک هدف مشترک و آن هم صعود به لیگ برتر بود.

حاتمی ادامه داد: انرژی درونی بازیکنان تیم، همیشه باعث می‌شد تا با هر گونه کمبودی مقابله کنیم تا اثبات کنیم می‌توان در شرایط سخت و امکانات محدودی که وجود دارد به نتیجه دلخواه رسید و پس از تحمل این شرایط، قهرمانی لیگ یک و صعود به لیگ برتر برای ما اتفاق افتاد.

سرمربی تیم فوتسال بانوان اسفراین با تاکید بر اینکه این حضور نشان داد که بانوان استان لایق بهترین جایگاه‌ها در عرصه ورزشی هستند، تصریح کرد: در سال گذشته شرایط بسیار سخت‌تر از گذشته بود به نحوی که لباس تیم نیز فقط به تعداد بازیکنان بود و همه فقط یک دست لباس داشتند اما برخی اوقات یادآوری گذر از این مشکلات باعث می‌شود که روحیه و انسجام تیم برای ادامه کار بیشتر شود.

استعداد بانوان اسفراین در تیم‌های پایه شکوفا می‌شود

وی افزود: شکوفایی استعدادها و شناسایی این افراد مهمترین هدف از حضور و حیات تیم در اسفراین است تا افرادی که می‌توانند در این عرصه ورزشی وارد شوند، بستر شناسایی داشته باشند و خودشان را در عرصه شکوفایی توانایی‌ها قرار دهند.

حاتمی از ایجاد تیم‌های پایه برای شناسایی استعدادها و همچنین پرورش افراد مستعد خبر داد و گفت: تیم‌های رده سنی مختلف فوتسال بانوان اسفراین شرایط مناسبی دارند و می‌توانند تا با رشد و پیگیری پشتوانه‌های خوبی برای این تیم در لیگ برتر باشند.

سرمربی تیم فوتسال بانوان اسفراین با تاکید بر اینکه هدف نخست ابقاء در لیگ برتر است، بیان داشت: با گذشت بازی‌ها و ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر اعضای تیم و شناسایی و رفع نقاط ضعف می‌توانیم این هدف را محقق کنیم.

وی افزود: با توجه به رده سنی تیم، افزایش روحیه بازیکنان به شدت مورد توجه است تا در هر رقابت با انگیزه بالا در مسابقه حاضر شویم و با کسب نتایج و امتیازات لازم تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم.

کاش مسئولان به اندازه مردم به ورزش بانوان اهمیت می‌دادند

حاتمی گفت: واکنش‌های مثبت از سوی دوستان و همچنین بسیاری از علاقه مندان به ورزش بانوان به خصوص فوتسال اتفاق جالب توجه دیگری بود که باعث افزایش روحیه کادر فنی و بازیکنان شده زیرا بسیاری از افراد تقاضای کلاس‌های آموزشی دارند و حتی پیگیر نتایج تیم در لیگ برتر هستند که این اتفاقات افتخاری برای تیم ما است.

سرمربی تیم فوتسال بانوان اسفراین تصریح کرد: امیدواریم تا مسئولان شهرستان و استان نیز به اندازه مردم نسبت به اهمیت حضور این تیم در لیگ برتر فوتسال کشور پی ببرند و کسب این سهمیه مهم برای ورزش استان که نه با پول پاشی و رانت بلکه با خون دل اتفاق افتاده را قدردان باشند.

وی در ادامه با گلایه نسبت به عدم رعایت عدالت در میان تیم‌های ورزشی افزود: مقایسه امکانات و توجهات به یک تیم دسته دویی و تیم لیگ برتری فوتسال استان شاهدی بر این اتفاق تلخ است که حتی بازیکنان این تیم لیگ برتری از داشتن چند دست لباس محروم هستند اما این حرف‌ها شاید برای تیم‌های دیگر خنده‌دار باشد.

حاتمی همچنین درباره زندگی خود گفت: من همیشه علاوه بر شغل خودم، در منزل نیز تلاش می‌کنم تا عدالت در انجام کارها و وظایفم را انجام دهم و به نوعی برنامه‌ریزی می‌کنم تا فوتسال در زندگی شخصی من و خانواده‌ام اختلال ایجاد نکند و تلاش می‌کنم تا با حرفه‌ای تر شدن ورزش، زندگی شخصی بهتری را رقم بزنم.

الهه نصراله زاده نیز بازیکنی از تیم فوتسال بانوان اسفراین است. در حالی که او متولد ارومیه بوده اما اکنون در اسفراین ساکن است. ورزش را به گفته خودش از ووشو آغاز کرده و پس از ۱۰ سال حضور در این رشته ورزشی، کسب دان یک ووشو و عناوین دوم و سوم کشوری به فوتسال تغییر رشته می‌دهد.

از همان ابتدای تشکیل تیم فوتسال کیمیا عضو تیم بوده و پس از ۷ سال حضور در این تیم و کسب مقام‌های مختلف استانی و همچنین کشوری در رقابت‌های مختلف، توانست با تیم اسفراین وارد لیگ برتر فوتسال کشور شود.

ظرفیت ویژه بانوان خراسان شمالی برای حضور در ورزش

نصراله زاده درباره نتایج فعلی تیم در گفتگو با مهر گفت: سطح مسابقات لیگ برتر از لیگ یک بالاتر است و بسیاری از بازیکنان حاضر در تیم‌های دیگر سابقه حضور آسیایی در مسابقات دارند و تیم اسفراین نیز نخستین تجربه حضور در لیگ برتر را دارد.

این بازیکن تیم فوتسال بانوان اسفراین کمبود زمان پیش از آغاز رقابت‌ها برای تمرین و همچنین تغییر تعدادی از بازیکنان را از جمله علل نیاز به فرصت برای تمرینات بیشتر دانست و اظهار داشت: تمام تیم برای کسب نتایج بهتر هم دل هستند و با توجه به حمایت‌های انجام شده توسط نهادهای مختلف امیدواریم نتایج خوبی را کسب کنیم.

وی با تاکید بر تلاش برای حفظ این تیم در لیگ برتر خاطرنشان کرد: حضور تیم در لیگ برتر جو مثبتی را ایجاد کرد و پیام‌های مختلف مردمی در موضوعاتی مثل پیگیری نتایج بازی‌ها، درخواست کلاس‌های آموزشی و پیگیری برای ایجاد تیم در رده‌های سنی پایین، باعث انگیزه در تیم شده است.

نصراله زاده حضور تیم بانوان فوتسال در لیگ برتر از شهرستان اسفراین را نشانی از توانمندی‌های بانوان استان و شهرستان بیان کرد و گفت: بانوان هم مانند آقایان در فعالیت حرفه‌ای ورزشی می‌توانند به سطوح عالی دست پیدا کنند و با حمایت خانواده و همسر و برنامه‌ریزی صحیح توانایی حضور مؤثر در خانواده را نیز دارند.

بانویی که با فرزندان به تمرین می‌آید

این بازیکن با اشاره به حضور یکی از دروازه‌بانان تیم اسفراین، با خانواده خود در تمرینات اضافه کرد: این بازیکن با داشتن دو فرزند در تمرینات تیم حضور پیدا می‌کند و اگر چه با مشکلات خاصی نیز درگیر بوده اما با حمایت همسر و خانواده در این تیم حضور یافته است.

وی به هدف‌های خود در این تیم اشاره کرد و ادامه داد: تلاش برای باقی ماندن در لیگ برتر و سپس همت برای قهرمانی در لیگ، حضور در تیم ملی و بازی‌های بین‌المللی از جمله اهداف بازیکنان در تیم‌های لیگ برتر است.

نصراله همچنین با اشاره به علاقه‌مندی خود برای مربیگری در آینده ورزشی تصریح کرد: مربیگری را برای رشد و شکوفایی استعدادهای فرزندان کشورم دوست دارم و حتماً در این راه حرکت می‌کنم.

حضور بانوان هندبالیست در لیگ یک / صعودی که محقق نشد

هندبال بانوان اسفراین نیز در رقابت‌های لیگ یک هندبال کشور حضور داشت که علی رغم شایستگی‌ها اما با ۲ پیروزی و ۳ شکست نتوانست به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کند. با این حال به سراغ بازیکنان این تیم رفتیم تا از شرایط مسابقات و تیم سوال کنیم.

فهیمه سادات حسینی، یکی از بازیکنان تیم هندبال بانوان اسفراین است که به گفته خودش این رشته ورزشی را از صندلی ذخیره تیم مدرسه شروع کرد. جایی که به علت خالی بودن ذخیره در نیمکت تیم حضور یافت و با توجه به شرایط و هیجان این رشته ورزشی، تصمیم گرفت تا هندبال را ادامه دهد.

وی در تیم‌های استانی و نوجوانان کشوری در مشهد و خراسان رضوی حضور داشت و در این دوره توانست قهرمانی، نایب قهرمانی و سوم استانی را به همراه نایب قهرمانی لیگ دو کشور در سال ۹۷ کسب کند.

حسینی که به علت کمبود فعالیت‌های حرفه‌ای در استان خراسان شمالی پس از سکونت در اسفراین، بالاجبار برای تیم سبزوار به میدان مسابقات می‌رفت، پس از تشکیل تیم هندبال در این شهر، به اسفراین بازگشت و پیراهن این تیم را بر تن کرد.

این بازیکن تیم هندبال بانوان اسفراین در ادامه به خبرنگار مهر گفت: با حمایت‌های مناسب اسپانسر، این تیم آمادگی شرکت در لیگ یک هندبال را پیدا کرد و تیمی با انگیزه در رقابت‌ها حضور یافت.

وی این تیم را از جمله تیم‌های با انگیزه و جوان رقابت‌ها توصیف کرد و افزود: با اضافه شدن افرادی همچون سنگ سفیدی و چند تن از بازیکن‌های دیگر به تیم اسفراین شرایط تیم خیلی بهتر شد.

بانوان نیز می‌توانند الگو باشند

حسینی سطح رقابت‌ها و تیم‌ها لیگ یک را بسیار بالا دانست و گفت: تمامی تیم‌ها برای صعود به لیگ برتر آمده بودند و برخی اتفاقات باعث شد تا تیم اسفراین به دور بعدی مسابقات صعود نکند.

این بازیکن همچنین درباره حمایت‌های خانواده خود خاطرنشان کرد: خوشبختانه همسرم حامی بنده هستند و همیشه و هر جایی برای پیشرفت من خیلی تلاش کردند و همین طور که آقایان در سطح حرفه‌ای ورزش را انجام می‌دهند، بانوان نیز می‌توانند افتخار آفرینی کنند و هر کسی تلاش کند و روحیه ورزشی داشته باشد قطعاً برای جامعه الگوی مناسب خواهد بود و فرقی میان زن یا مرد بودن افراد نیست.

وی همچنین هدف خود را حضور در لیگ برتر با تیم اسفراین اعلام کرد و افزود: هدف بزرگ و اصلی بنده داوری در سطح ملی است.

هیئت هندبال کجاست؟ / نهادی حمایتی یا تخریبی

حسینی در بخش دیگری از این مصاحبه به گلایه از کم کاری‌ها و کم محبتی‌های هیأت هندبال استان پرداخت و گفت: با اینکه ما فعال‌ترین تیم هندبال در استان خراسان شمالی بودیم اما متأسفانه تا کنون هیچ حمایتی از طرف هیأت استان نشده و هیچ اسمی از اسفراین نبردند؛ این وضعیت باید به گوش مسئولان برسد بلکه تغییراتی ایجاد کنند تا هندبال استان هم به جایگاهی که لایقش هست برسد.

این بازیکن هندبال همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دلایل این عدم همکاری گفت: متأسفانه کسی هنوز به این جواب نرسیده و ما هر چه فعالیت بیشتری در شهرستان انجام می‌دهیم نه تنها حمایتی از سوی هیأت استان محقق نمی‌شود بلکه سنگ اندازی هم در مسیر پیشرفت اتفاق می‌افتد. اما نظر شخصی بنده من این است که ترجیح دارند تا هیچ شهری از شهرستان بجنورد فعال‌تر نباشد.

تشریح راه کارهای ارتقا هندبال بانوان خراسان شمالی

سمیه ریحانی، سرمربی تیم هندبال بانوان اسفراین نیز در گفتگو مهر با اشاره به تلاش برای ماندگاری این تیم در لیگ یک هندبال کشور گفت: تلاش ما برای صعود به لیگ برتر بود اما سطح رقابت و تیم‌های مقابل بسیار بالا و حرفه‌ای بود و با ۲ پیروزی و ۳ شکست نتوانستیم به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود کنیم.

وی با تاکید بر وجود توانمندی در اسفراین برای تقویت هندبال گفت: حمایت برخی مسئولان و اسپانسر باعث شد تا این تیم تشکیل شود اما مشکلاتی در هیأت استان وجود دارد.

ریحانی برگزاری رقابت‌های دوستانه با تیم‌های مطرح و همچنین تدریس پایه‌ای هندبال در مدارس را از جمله راهکارهای ارتقا هندبال استان برشمرد و بیان داشت: وجود بازیکنی چون هانی زمانی از استان خراسان شمالی به عنوان نخستین هندبالیست لژیونر کشور کمک و ظرفیت بسیار زیادی برای هندبال استان است.

مربی تیم هندبال بانوان اسفراین در انتها همچنین از خانم سنگ سفیدی و آقای ابوالفضل دلاور تشکر کرد و گفت: در حالی که ظرفیت‌های مختلف استانی به کمک تیم آمده‌اند اما هیأت هندبال استان همکاری لازم با این تیم را نداشته و در حالی که حضور تیمی از خراسان شمالی در لیگ یک هندبال بانوان کشور ظرفیت بسیار مهمی است اما هیأت استان اصلاً فعالیت‌های اسفراین را نمی‌بیند و حمایتی نیز انجام نمی‌دهد.

قول معاون بانوان استانداری برای حمایت از تیم‌های ورزشی

ملیحه یغمایی، مدیرکل امور خانواده و بانوان استانداری خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حمایت از تیم‌ها و ورزشکاران بانوان در سطح استان اظهار کرد: برای میزبانی رقابت‌های مختلف بانوان در شهرستان‌ها امکانات کافی تأمین شده و برای اعزام تیم فوتسال اسفراین از سوی فرمانداری همکاری لازم انجام شده است.

وی افزود: طی هماهنگی انجام شده با معاون فرماندار اسفراین قرار شد برای حمایت کامل و همه جانبه از این تیم‌ها در اسفراین حضور پیدا کنم و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشیم.

یغمایی همچنین با تقدیر از اقدامات انجام شده در حمایت از ورزش بانوان استان گفت: از تمام توانم برای حمایت از تیم‌ها و ورزشکاران بانو استان استفاده می‌کنم و این ظرفیت‌ها را نیز به اطلاع آقای استاندار می‌رسانیم.

انجام وظیفه مادری در وسط مسابقه

اما در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر یک حاشیه جالب توجه نیز در مسابقه هیأت خراسان رضوی و تیم فوتسال اسفراین رخ داد.

این اتفاق در بین دو نیمه رقابت روی داد که دروازه‌بان دوم تیم اسفراین که به همراه خود فرزندش را به داخل سالن رقابت آورده بود، به علت بی قراری فراوان و همچنین گریه دختر ۲ ساله خود، مجبور شد تا با اجازه از داور مسابقه، به نزد فرزند خود برود و او را آرام کند.

در همین رابطه نیز گفتگویی با این دروازه‌بان تیم فوتسال لیگ برتری بانوان اسفراین داشتیم. راحله محمدی، عضو تیم فوتسال اسفراین در لیگ برتر کشور دو فرزند دختر در سنین ۸ و ۲ ساله دارد. خودش متولد ۶۷ است و اصالتاً اهل کلاله استان گلستان می‌باشد که پس از تأهل در سال ۹۱، به دیار اسفراین آمد. مدرک تحصیلی خود را به کاردانی حسابداری رسانده اما همزمان مدرک مربیگری را در سال ۸۸ و همچنین مدرک مربیگری دروازه بانی را در سال ۸۹ کسب کرده است.

او که علاوه بر رشته فوتسال، به خیاطی نیز مشغول است، از سال ۸۳ این رشته ورزشی را آغاز کرده و از همان ابتدا نیز پس از حضور در تیم‌های محلی استان گلستان توانست تا با تیم استان گلستان در المپیاد ورزشی خراسان جنوبی به مقام نایب قهرمانی برسد.

پس از حضور در اسفراین عناوین مختلفی را کسب کرد به طوری که در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ در مقام‌های نخست و دوم استان ایستاد و در همین سال‌ها نیز در مسابقات فوتسال بین دانشگاهی استان خراسان شمالی مقام‌های دوم و سوم را کسب کرد.

محمدی از همان سال ۹۲ با تیم گودزینل خان در مسابقات لیگ دسته ۱ حضور داشت و پس از تغییر نام این تیم به کیمیا و تلاش در سالیان متمادی، امسال به همراه هم تیمی‌های خود به لیگ برتر رسید.

حمایت همسر موجب پیشرفت شده است

این دروازه‌بان لیگ برتری، درباره رابطه ورزش و خانواده‌اش می‌گوید: تنظیم کردن زمان رسیدگی به هرکدام از بخش‌های زندگی از جمله اتفاقات مهمی است که در همه جا باید لحاظ شود و سعی می‌کنم که این تنظیم زمان را داشته باشم اما متغیر بودن برنامه تمرینات تیم باعث شده تا قدری این هماهنگی مشکل تر شود.

وی البته از درس فرزند بزرگ‌تر خود نیز غافل نشده و علاوه بر رسیدگی به آنان، حتی در فرصت‌های باقی مانده خیاطی را هم انجام می‌دهد.

راحله محمدی همسر خود را بزرگترین حامی در زندگی و ورزش عنوان می‌کند که علاوه بر کمک به کارهای منزل و نگهداری فرزندان، در عرصه ورزشی نیز مشوق خوبی است.

او اما درباره سوژه هفته اول مسابقات توضیح می‌دهد و خاطرنشان می‌کند: دختر بزرگترم در سال‌های گذشته که در مسابقات حضور پیدا می‌کردم، آرام و قرار بهتری داشت و علاوه بر ماندن در نزد اقوام، گاهی در سالن مسابقات یا تمرینات حاضر می‌شد اما آرینا، دختر کوچکترم که هم اکنون ۲ سال سن دارد همواره همراه بنده است و در بازی هفته نخست نیز به علت بی قراری و گریه فراوان، داور مسابقه اجازه داد تا به نزدش بروم و او را بخوابانم.

وی در انتها گفت: البته این اتفاق برای من و هم تیم‌ها بسیار شرایطی عادی بود چون این اتفاق بسیار رقم خورده بود اما برای خبرنگاران و همچنین عوامل مسابقه، شرایطی خاص بود و به همین خاطر از سوی رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد.

بانوان می‌توانند در کنار وظیفه همسر داری و مادری خود در جامعه نیز نقش ایفا کنند و تفاوت بانوان ایرانی و مسلمان با بسیاری از کشورها در همین نقطه است زیرا بانوان ایران همواره محوریت را خانواده در نظر می‌گیرند و در عین حال وظایف اجتماعی خود را فراموش نمی‌کنند.