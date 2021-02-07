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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۴۴

پژمانفر در صحن مجلس:

کمیته امداد یک میلیون و ۹۶۰هزار مسکن برای محرومان ساخته است

کمیته امداد یک میلیون و ۹۶۰هزار مسکن برای محرومان ساخته است

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) یک میلیون و ۹۶۰هزار واحد مسکونی برای محرومانه ساخته و مسئول کمیته امداد باید در شورای عالی مسکن حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح «جهش تولید و تأمین مسکن»،گفت: بر اساس قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت باید زمینه اجرای این اصل قانونی را فراهم کند.

وی بیان کرد: مسکن یک اولویت است و تأمین آن برای نیازمندان در اولویت بالاتری قرار دارد. مسئولیت ساخت مسکن برای مستضعفان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) بر عهده این کمیته گذاشته شده و کمیته امداد تاکنون یک میلیون و ۹۶۰هزار واحد مسکونی برای این افراد ساخته است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حضور مسئول کمیته امداد در شورای عالی مسکن، تصریح کرد: نمایندگانی که مخالفت خود را با حضور مسئول کمیته امداد در شورای عالی مسکن مطرح کردند، در توضیحات خود گفتند که «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی مسکن و از طرف نهادهای حمایتی حضور دارد» و سوال بنده آن است که تاکنون این وزارتخانه چقدر به حوزه مسکن محرومان توجه کرده است؟

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز کمیته امداد ارزان‌ترین، باکیفیت‌ترین و مناسب‌ترین مسکن را برای محرومان ساخته و نقش مؤثری در این زمینه داشته و در صف مقدم ساخت مسکن برای مستضعفان بوده است.

وی گفت: بر این اساس، مسئول کمیته امداد به عنوان یک عضو مؤثر باید در شورای عالی مسکن حضور داشته باشد چرا که کمیته امداد در مناطق محروم در عرصه مسکن‌سازی پیشتاز بوده است.

کد مطلب 5140888
زهرا علیدادی

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