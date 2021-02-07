پزشکی قانونی با کمبود شدید فضای فیزیکی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاج منوچهری صبح یکشنبه در جلسه شورای قضائی در ساری با گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: پزشکی قانونی در کل کشور با سه هزار و ۵۹۰ نفر نیروی انسانی شامل ۸۵۰ پزشک و۲۰۰ نفر پزشکان متخصص به ارائه خدمات می‌پردازند و به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضائیه در حال خدمت هستند.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی مهمترین ابزار سازمان به شمار می‌رود و تلاش می‌رود که نیروی انسانی باکیفیت باشد، گفت: در پزشکی قانونی مازندران با افتتاح پروژه عمرانی، ۶۰ درصد به اعیان فضای فیزیکی و ۸۰ درصد به عرصه فضای فیزیکی پزشکی قانونی افزوده می‌شود.

وی یادآور شد: در پروژه مرکز مازندران تاکنون بیش از ۱۹ میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شد و فاز اول پروژه در هفته قوه قضائیه و فاز دوم دهه فجر افتتاح می‌شود.

منوچهری هزینه کرد پروژه رامسر را بیش از یک میلیارد تومان بیان کرد و گفت: با افتتاح پروژه‌ها وضعیت استان مازندران از حد متوسط کسوری فراتر می‌رود زیرا اکنون ۵۱ درصد فضاهای فیزیکی پزشکی قانونی و بقیه استیجاری و امانی است در حالی که وضعیت مازندران بهتر از کشوری است.

معاون پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی با عنوان اینکه در حال حاضر باکمبود ۳۹۲ هزار مترمربع فضای فیزیکی روبرو هستیم، گفت: در حال حاضر متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون‌ها حدود دو ماه است.